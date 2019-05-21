21.05.2019 14:33

800 правоохранителей придут на футбольный матч при исполнении

Охрану общественного правопорядка во время футбольного матча между командами «Шахтер» и «Динамо» будут обеспечивать около 800 правоохранителей



// Нацполиция

Матч состоится 22 мая в 19:30 на стадионе «Металист».



Ожидается, что его посетят около 27 000 болельщиков.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 400 сотрудников Нацполиции, а также 400 военнослужащих и курсантов Нацгвардии.



Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.