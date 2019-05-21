800 правоохранителей придут на футбольный матч при исполнении

Охрану общественного правопорядка во время футбольного матча между командами «Шахтер» и «Динамо» будут обеспечивать около 800 правоохранителей
Матч состоится 22 мая в 19:30 на стадионе «Металист».
Ожидается, что его посетят около 27 000 болельщиков.
Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 400 сотрудников Нацполиции, а также 400 военнослужащих и курсантов Нацгвардии.
Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.
День обещает необыкновенную ясность в голове и творческий полет мысли. Воспользуйтесь этим, чтобы изобрести что-либо невероятное, составить блестящий бизнес-план или написать пылкое любовное признание.
С самого утра небо в Харькове покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Полное название праздника – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития.
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давл.:
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