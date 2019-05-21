Главная Новости Власть 800 правоохранителей придут на футбольный матч при исполнении
21.05.2019  14:33   

800 правоохранителей придут на футбольный матч при исполнении

Охрану общественного правопорядка во время футбольного матча между командами «Шахтер» и «Динамо» будут обеспечивать около 800 правоохранителей


// Нацполиция

Матч состоится 22 мая в 19:30 на стадионе «Металист».

Ожидается, что его посетят около 27 000 болельщиков.

Охрану общественного порядка и безопасности будут обеспечивать 400 сотрудников Нацполиции, а также 400 военнослужащих и курсантов Нацгвардии.

Работники полиции призывают граждан не нарушать порядок и соблюдать закон.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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