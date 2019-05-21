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21.05.2019  17:17   

Стартовало ВНО: правопорядок полицией обеспечен

Сегодня внешнее независимое оценивание началось тестированием по математике. В нем приняли участие более 11 300 человек.


unian.net
Тестирование проходило в 51 учебном заведении Харькова и области.
 
На охрану общественного порядка были задействованы около 150 сотрудников полиции.
 
Перед началом проведения ВНО полицейские тщательно обследовали территорию заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов.
 
В случае необходимости была предусмотрена возможность привлечения специалистов взрывотехнического управления и представителей ГСЧС.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  вно, безопасность, харьков
 
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