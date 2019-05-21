21.05.2019 17:17

Стартовало ВНО: правопорядок полицией обеспечен

Сегодня внешнее независимое оценивание началось тестированием по математике. В нем приняли участие более 11 300 человек.



unian.net

Тестирование проходило в 51 учебном заведении Харькова и области.

На охрану общественного порядка были задействованы около 150 сотрудников полиции.

Перед началом проведения ВНО полицейские тщательно обследовали территорию заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов.

В случае необходимости была предусмотрена возможность привлечения специалистов взрывотехнического управления и представителей ГСЧС.