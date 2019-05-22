22.05.2019 14:53

Игорь Терехов: Мы найдем оптимальное решение этой проблемы

Ситуацию с аварийным подземным коллектором, расположенным на территории медицинского комплекса на Салтовском шоссе, рассмотрели сегодня, 22 мая, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



vodokanal.kharkov.ua

Как сообщил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, на данном объекте сложилась небезопасная ситуация. Так, проведенное месяц назад специалистами обследование подтвердило, что коллектор не отвечает эксплуатационным требованиям. При этом объект не имеет балансодержателя.

По словам заместителя городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрея Руденко, на сегодняшний день все коммуникации объекта находятся в рабочем состоянии. При этом на коллекторе неоднократно фиксировались факты хищений, а также имели место случаи травматизма. В целях безопасности вице-мэр предложил законсервировать коллектор.

В свою очередь директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат озвучил другой вариант решения проблемы. «Есть предложение, чтобы представители «Харьковоблэнерго» провели инвентаризацию существующих в коллекторе кабельных линий и рассмотрели возможность выноса наружу электрических сетей, проходящих через коллектор и питающих медучреждения комплекса. Это позволит решить вопрос о санитарном закрытии коллектора как непригодного для дальнейшей эксплуатации», - отметил Юрий Сороколат.

Однако заместитель технического директора АК «Харьковоблэнерго» Андрей Гармаш сообщил, что перекладка коммуникаций требует значительных средств, которыми на сегодняшний день компания не располагает.

В ходе заседания комиссии было принято решение создать межведомственную комиссию, которая будет заниматься этим вопросом. В нее войдут специалисты профильных департаментов горсовета и представители АК «Харьковоблэнерго». Также Игорь Терехов отметил, что лично изучит ситуацию, сложившуюся на коллекторе.

«Я выеду на этот объект и посмотрю, в каком состоянии находятся строительные конструкции и сети, после чего, я уверен, мы найдем оптимальное решение этой проблемы, и учреждения медкомплекса на Салтовке будут всегда с электроэнергией», - подчеркнул Игорь Терехов.

Отметим, трехуровневый подземный коллектор, построенный в 1980 году, соединяет главные корпуса Городской клинической больницы №7, Областной клинической травматологической больницы, Харьковской клинической больницы №8, а также пищеблок. Его длина составляет 150 м.