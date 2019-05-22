22.05.2019 18:23

Игорь Терехов: Городская спасательная служба укомплектована всем необходимым оборудованием

Восемь спасательных постов на шести водоемах Харькова оборудованы к работе в летний период.



//dozor.kharkov.ua

Об этом сегодня, 22 мая, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил начальник коммунального учреждения «Специализированная водно-спасательная служба города Харькова» Валерий Михайлов.

По его словам, в прошлом сезоне работники водно-спасательной службы спасли 99 человек и еще около 200 получили медицинскую помощь. В то же время в 2018 году на водоемах города погибло шесть отдыхающих – трагические случаи произошли вне зоны ответственности спасательных постов службы.

По информации Валерия Михайлова, в этом году на шести харьковских водоемах безопасность отдыха людей на воде будут обеспечивать восемь спасательных постов. В частности, по одному из них установлены в Алексеевском лугопарке в Шевченковском и Холодногорском районах, Удянском гидропарке в Новобаварском районе, на Основянском и Петренковском водоемах, еще три - в Журавлевском гидропарке.

«По состоянию на 15 мая набран и работает полный штат личного состава сезонных работников, проведено обучение спасателей по специальности «пловец-спасатель», а также обучение по программе оказания первой медицинской помощи. Кроме того, все спасательные посты сегодня укомплектованы медицинскими работниками», - сообщил Валерий Михайлов.

В ходе заседания комиссии первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов отметил, что на сегодняшний день водно-спасательная служба города укомплектована всем необходимым оборудованием. Так, на содержание учреждения и совершенствование его материально-технической базы в этом году из бюджета города выделено более 4 млн грн.

«Сегодня городская спасательная служба укомплектована всем необходимым оборудованием, включая аппарат искусственной вентиляции легких для экстремальных случаев, а также лодки, аптечки, форму для работников и прочее оборудование для спасения людей. Большая просьба к отдыхающим - не купаться в несанкционированных для этого местах, а также в нетрезвом состоянии. В целях собственной безопасности проводите досуг на специально оборудованных пляжах города», - подчеркнул Игорь Терехов.