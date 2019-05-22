22.05.2019 19:19

Игорь Терехов: Мы очень строго следим за качеством питания в учреждениях образования

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Харькове с начала 2019 года снизился на 32%.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 22 мая, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил заведующий Харьковским городским филиалом Харьковского областного лабораторного центра Владимир Чегодайкин.

По его словам, за минувший год уровень заболеваемости кишечными инфекциями в городе снизился по сравнению с 2017 годом на 20%. Чаще всего ими болеют дети до 4 лет.

«За 2019 год по сумме заболеваний острыми кишечными инфекциями у нас произошло снижение на 32%. Случаев отравления грибами и заболевания ботулизмом за четыре месяца в городе зафиксировано не было. Это говорит о том, что профилактическая работа проводится на должном уровне», - отметил Владимир Чегодайкин.

В свою очередь директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат сообщил, что в лечебных учреждениях города работают 25 кабинетов инфекционных заболеваний. Также в медучреждениях проводятся профилактические мероприятия по предупреждению распространения кишечных инфекций. На эти цели в 2019 году предусмотрено более 9 млн грн.

«Мы много лет проводим активную профилактическую работу и в рамках нашей комплексной программы выделяем средства на централизованную закупку дезинфекционных средств для лечебных учреждений. Благодаря этому с 2006 года в городе не было вспышек внутрибольничных инфекций», - подчеркнул директор департамента.

Также в ходе заседания первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов констатировал, что ни одного случая отравления детей в учебных учреждениях города за прошлый год и начало этого года зафиксировано не было.

«Город уделяет огромное внимание обновлению материально-технической базы не только в детских садах и школах, но и в лечебных учреждениях. Кроме того, мы очень строго следим за качеством питания, которое предоставляется в учреждениях образования, поэтому за минувший год мы не допустили ни одного случая кишечных отравлений. Я надеюсь, что такую же динамику мы будем показывать и в следующем году», - отметил Игорь Терехов.