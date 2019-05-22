Главная Новости Власть Игорь Терехов: Мы очень строго следим за качеством питания в учреждениях образования
22.05.2019  19:19   

Игорь Терехов: Мы очень строго следим за качеством питания в учреждениях образования

Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в Харькове с начала 2019 года снизился на 32%.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 22 мая, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил заведующий Харьковским городским филиалом Харьковского областного лабораторного центра Владимир Чегодайкин. 
 
По его словам, за минувший год уровень заболеваемости кишечными инфекциями в городе снизился по сравнению с 2017 годом на 20%. Чаще всего ими болеют дети до 4 лет.
 
«За 2019 год по сумме заболеваний острыми кишечными инфекциями у нас произошло снижение на 32%. Случаев отравления грибами и заболевания ботулизмом за четыре месяца в городе зафиксировано не было. Это говорит о том, что профилактическая работа проводится на должном уровне», - отметил Владимир Чегодайкин. 
 
В свою очередь директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат сообщил, что в лечебных учреждениях города работают 25 кабинетов инфекционных заболеваний. Также в медучреждениях проводятся профилактические мероприятия по предупреждению распространения кишечных инфекций. На эти цели в 2019 году предусмотрено более 9 млн грн.
 
«Мы много лет проводим активную профилактическую работу и в рамках нашей комплексной программы выделяем средства на централизованную закупку дезинфекционных средств для лечебных учреждений. Благодаря этому с 2006 года в городе не было вспышек внутрибольничных инфекций», - подчеркнул директор департамента.
 
Также в ходе заседания первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов констатировал, что ни одного случая отравления детей в учебных учреждениях города за прошлый год и начало этого года зафиксировано не было. 
 
«Город уделяет огромное внимание обновлению материально-технической базы не только в детских садах и школах, но и в лечебных учреждениях. Кроме того, мы очень строго следим за качеством питания, которое предоставляется в учреждениях образования, поэтому за минувший год мы не допустили ни одного случая кишечных отравлений. Я надеюсь, что такую же динамику мы будем показывать и в следующем году», - отметил Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, кишечные инфекции, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.05 Власть Игорь Терехов: Городская спасательная служба укомплектована всем необходимым оборудованием 22.05 Власть Игорь Терехов: Мы найдем оптимальное решение этой проблемы 21.05 Общество Игорь Терехов: На празднике ко Дню защиты детей будут приняты беспрецедентные меры безопасности
 
 

Видео

Рабинович: наша пенсионная программа станет основой возрождения Украины. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 