23.05.2019 14:50

Харьковские «единщики» не поскупились на миллиард

В ГУ ДФС в Харьковской области отмечают увеличение поступлений с аналогичным периодом прошлого года почти на четверть



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Предпринимателями физическими лицами, юридическими лицами и аграриями, состоящих на учете и избрали упрощенную систему налогообложения, в январе-апреле 2019 оплачено 1 011,0 млн.грн. единого налога.

В ГУ ДФС в Харьковской области отмечают увеличение поступлений с аналогичным периодом прошлого года на 190,8 млн.грн. (+ 23,3 проц.).

В течение апреля 2019 обеспечен сбор в сумме 260,7 млн. грн, достигнуто рост сбора в прошлом году на 49,6 млн. грн (+ 23,5 проц.). Основную часть поступлений обеспечили физические лица - предприниматели, которые уплатили более 753,9 млн.грн, что на 172,2 млн.грн больше, чем в прошлом году.

Юридические лица направили в бюджет 144,3 млн гривен, что на 11,4 млн.грн. больше, чем в прошлом году.

Четвертая группа «упрощенцев» - это субъекты предпринимательства аграрной отрасли. Следовательно, от местных аграриев за январь - апрель 2019 поступило 112,8 млн. грн. единого налога.