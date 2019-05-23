Харьковские «единщики» не поскупились на миллиард

В ГУ ДФС в Харьковской области отмечают увеличение поступлений с аналогичным периодом прошлого года почти на четверть
Предпринимателями физическими лицами, юридическими лицами и аграриями, состоящих на учете и избрали упрощенную систему налогообложения, в январе-апреле 2019 оплачено 1 011,0 млн.грн. единого налога.
В ГУ ДФС в Харьковской области отмечают увеличение поступлений с аналогичным периодом прошлого года на 190,8 млн.грн. (+ 23,3 проц.).
В течение апреля 2019 обеспечен сбор в сумме 260,7 млн. грн, достигнуто рост сбора в прошлом году на 49,6 млн. грн (+ 23,5 проц.). Основную часть поступлений обеспечили физические лица - предприниматели, которые уплатили более 753,9 млн.грн, что на 172,2 млн.грн больше, чем в прошлом году.
Юридические лица направили в бюджет 144,3 млн гривен, что на 11,4 млн.грн. больше, чем в прошлом году.
Четвертая группа «упрощенцев» - это субъекты предпринимательства аграрной отрасли. Следовательно, от местных аграриев за январь - апрель 2019 поступило 112,8 млн. грн. единого налога.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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