23.05.2019 17:31

В центрах админуслуг предоставляют бесплатную правовую помощь

Харьковчане могут получить бесплатную правовую помощь во всех центрах предоставления административных услуг.



// city.kharkov.ua

Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, согласно законодательству, бесплатные правовые услуги разделены на две категории - бесплатная первичная и бесплатная вторичная правовая помощь.

Первичная правовая помощь включает в себя предоставление консультаций, помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов непроцессуального характера. Вторичная правовая помощь - это защита и сопровождение в судах, помощь в составлении исков и ходатайств (ее могут получить малообеспеченные граждане, люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, участники боевых действий и граждане других льготных категорий).



«Анализируя вопросы, с которыми к нам обращаются граждане, мы увидели необходимость в предоставлении правовой помощи в наших центрах. Консультации по бесплатной первичной правовой помощи во всех наших центрах проводят сотрудники Департамента делопроизводства городского совета, а по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи - сотрудники Харьковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Ежедневная направленность на качественный сервис – наш стандарт работы», - подчеркнула директор департамента.



Отметим, что с графиками предоставления правовой помощи можно ознакомиться на сайте Центра предоставления административных услуг в разделе «Консультации» или позвонив в контакт–центр по тел.: 725-03-33.