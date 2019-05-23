В центрах админуслуг предоставляют бесплатную правовую помощь

Харьковчане могут получить бесплатную правовую помощь во всех центрах предоставления административных услуг.
Как сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, согласно законодательству, бесплатные правовые услуги разделены на две категории - бесплатная первичная и бесплатная вторичная правовая помощь.
Первичная правовая помощь включает в себя предоставление консультаций, помощь в составлении заявлений, жалоб и других документов непроцессуального характера. Вторичная правовая помощь - это защита и сопровождение в судах, помощь в составлении исков и ходатайств (ее могут получить малообеспеченные граждане, люди с инвалидностью, внутренне перемещенные лица, участники боевых действий и граждане других льготных категорий).
«Анализируя вопросы, с которыми к нам обращаются граждане, мы увидели необходимость в предоставлении правовой помощи в наших центрах. Консультации по бесплатной первичной правовой помощи во всех наших центрах проводят сотрудники Департамента делопроизводства городского совета, а по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи - сотрудники Харьковского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Ежедневная направленность на качественный сервис – наш стандарт работы», - подчеркнула директор департамента.
Отметим, что с графиками предоставления правовой помощи можно ознакомиться на сайте Центра предоставления административных услуг в разделе «Консультации» или позвонив в контакт–центр по тел.: 725-03-33.
Работоспособность будет на высоте, используйте это для того, чтобы добиться успеха. Однако помните: день хорош не столько для создания нового, сколько для того, чтобы использовать на все 100% уже имеющиеся наработки.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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