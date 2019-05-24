24.05.2019 10:36

За порядком во время праздновани Последнего звонка в Харькове будет следить полиция

Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 1100 полицейских.



// Нацполиция

Торжества пройдут в 712 учебных заведениях города и области. Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 250 000 человек.



Полицейские охраняют правопорядок непосредственно в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях.



Также усилено патрулирование в центральной части Харькова - улице Сумской, сада Шевченко, парке Горького, ближайших к ним улицах.



Полиция Харьковщины обращается к родителям, чьи дети выпускаются из учебных заведений с просьбой провести разъяснительные беседы и подчеркнуть, что во время торжеств не следует нарушать закон и стоит следить за правилами безопасности.