За порядком во время праздновани Последнего звонка в Харькове будет следить полиция

Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 1100 полицейских.
Торжества пройдут в 712 учебных заведениях города и области. Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 250 000 человек.
Полицейские охраняют правопорядок непосредственно в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях.
Также усилено патрулирование в центральной части Харькова - улице Сумской, сада Шевченко, парке Горького, ближайших к ним улицах.
Полиция Харьковщины обращается к родителям, чьи дети выпускаются из учебных заведений с просьбой провести разъяснительные беседы и подчеркнуть, что во время торжеств не следует нарушать закон и стоит следить за правилами безопасности.
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
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