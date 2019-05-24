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24.05.2019  10:36   

За порядком во время праздновани Последнего звонка в Харькове будет следить полиция

Охрану публичной безопасности и порядка обеспечивают 1100 полицейских.


// Нацполиция

Торжества пройдут в 712 учебных заведениях города и области. Ожидается, что участие в мероприятиях примут около 250 000 человек.

Полицейские охраняют правопорядок непосредственно в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях.

Также усилено патрулирование в центральной части Харькова - улице Сумской, сада Шевченко, парке Горького, ближайших к ним улицах.

Полиция Харьковщины обращается к родителям, чьи дети выпускаются из учебных заведений с просьбой провести разъяснительные беседы и подчеркнуть, что во время торжеств не следует нарушать закон и стоит следить за правилами безопасности.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  охрана, полиция, харьков
 
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