24.05.2019 14:35

Игорь Терехов: У Харькова большой потенциал, который мы развиваем

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов открыл Международный туристический форум.



//city.kharkov.ua

XI Международный туристический форум «Харьков: партнерство в туризме» открылся сегодня, 24 мая, в гостинице «Premier Palace Hotel Kharkiv».

В нем принимают участие 54 делегации, в том числе 35 иностранных из 20 стран мира. Среди почетных гостей - представители Всемирной федерации туристических городов (World Tourism Cities Federation), в которую входят 50 мегаполисов и туристических центров мира, и Всемирной туристской организации (ЮНВТО) - международной организации ООН в области туризма.

Форум открыл первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил, что в прошлом году Харьков посетили 1 млн 200 зарубежных туристов и 5 млн жителей Украины. Это хороший показатель, но цель города - привлечь еще больше гостей.

«У нас нет исторических памятников, которые привлекали бы миллионы туристов, но городская власть во главе с мэром работает над тем, чтобы создавать новые туристические места. Для этого мы в свое время реализовали проект, которым может гордиться Украина, - парк имени Горького. Сегодня в парк приезжают жители разных регионов страны. Сейчас занимаемся реконструкцией зоопарка. Таких, каким он должен стать, – единицы в Европе. Ведем реконструкцию сада Шевченко, сквера на пл. Свободы и воплощаем в жизнь другие значимые проекты. У Харькова большой потенциал, который мы развиваем. Нам еще есть над чем работать, поэтому мы проводим ежегодный туристический форум», - отметил Игорь Терехов.

Он пригласил участников форума на празднование Дня города Харькова и пожелал всем успешной работы.

Советник первого вице-премьер-министра – министра экономического развития и торговли Украины Иван Липтуга в своем выступлении отметил, что 11-й харьковский туристический форум собрал большое количество иностранных делегаций и крупнейших международных организаций. Это знак того, что Харьков замечен и входит в число международных туристических центров.

«Для Украины Харьков - важнейший центр не только научный, промышленный, но и туристический. Харьков и туризм неразрывно связаны. В последние годы мы продвигаем Харьков, как и другие города, на международных выставках. Этот год был объявлен годом качества и совершенствования в сфере туризма. Следующая наша панель будет посвящена этой теме. Мы должны понимать, что за маркетингом наших дестинаций стоит качество. Туризм целой страны нужно воспринимать как управление одним предприятием. Нет права на ошибку, и мы должны поддерживать общий национальный туристический продукт. Я поздравлю Харьков с очередным успешным форумом», - отметил Игорь Липтуга.

Координатор по связям со странами Всемирной туристской организации при ООН Беке Джакели пожелал представителям туристической сферы Украины развития. По его словам, основа успешной работы - это эффективное личное партнерство. «Я желаю вам успеха. Вы прекрасные люди, и у вас прекрасное будущее», - сказал Беке Джакели.

Отметим, что форум будет проходить до 26 мая. В его программе - международная конференция «Событийный туризм как часть креативной экономики и экономики впечатлений», подведение итогов конкурса проектов «Я люблю Харьков», экспозиция туристического потенциала зарубежных городов-партнеров, Международный фестиваль искусств и путешествий, цель которого - поддержка аудиовизуальных искусств, раскрывающих тему туризма и др. мероприятия.