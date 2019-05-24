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24.05.2019  15:41   

Геннадий Кернес поздравил школьников с окончанием учебного года

Мэр Харькова обратился к учащимся на своей страниц в соцсети.


//facebook.com/gennadykernes
Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился  на своей страниче в Фейсбук к окончившим учебный год школьникам: 
 
"Наконец-то каникулы, все заслужили хорошо выспаться и круто провести лето.
 
От души держим кулаки за выпускников, пусть ЗНО и поступление будут успешными. 
 
Как бы ни было трудно, ребята, рискните и выложитесь по полной!
 
Слушайте советы, но идите за собственной мечтой и живите свою жизнь."
Тэги:  кернес, последний звонок, харьков
 
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