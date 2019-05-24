Геннадий Кернес поздравил школьников с окончанием учебного года

Мэр Харькова обратился к учащимся на своей страниц в соцсети.
День он идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте своей интуиции – она поможет в нужный момент.
Утром небо будет ясным, днем покроется тучами, которые не исчезнут до завершения дня. Днем и вечером кратковременные дожди, местами по области значительные, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
влажн.:
давл.:
ветер: