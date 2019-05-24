24.05.2019 15:41

Геннадий Кернес поздравил школьников с окончанием учебного года

Мэр Харькова обратился к учащимся на своей страниц в соцсети.



//facebook.com/gennadykernes

Мэр Харькова Геннадий Кернес обратился на своей страниче в Фейсбук к окончившим учебный год школьникам:

"Наконец-то каникулы, все заслужили хорошо выспаться и круто провести лето.

От души держим кулаки за выпускников, пусть ЗНО и поступление будут успешными.

Как бы ни было трудно, ребята, рискните и выложитесь по полной!

Слушайте советы, но идите за собственной мечтой и живите свою жизнь."