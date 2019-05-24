24.05.2019 17:49

Игорь Терехов: Подписание Меморандума говорит о том, что Харьков имеет устойчивый международный имидж

Харьковский городской совет и Промышленно-инновационная палата Израиль-Украина подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.



//city.kharkov.ua

Церемония подписания прошла 24 мая в рамках XI Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме». Документ подписали первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов и глава наблюдательного совета Промышленно-инновационной палаты Израиль-Украина Евгений Шульгин.

Игорь Терехов отметил, что Харьков расширяет сотрудничество с Израилем.

«Это даст новый импульс развитию международных отношений между нашими странами. У нас есть город-побратим Ришон-ле-Цион, с которым нас связывает долгая история взаимоотношений. Будем работать не только с ним - с Тель-Авивом, Иерусалимом, другими городами. Харьковчане будут знакомиться с культурой, историей Государства Израиль, и будем обмениваться опытом. Сегодняшнее мероприятие говорит о том, что Харьков имеет устойчивый международный имидж», - отметил первый вице-мэр после церемонии подписания.

В свою очередь глава наблюдательного совета Промышленно-инновационной палаты Израиль-Украина Евгений Шульгин подчеркнул, что меморандум укрепил отношения двух стран. В этом году Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли, сейчас меморандумы о сотрудничестве подписывают с городами. Это формальный этап, который документально подтверждает план сотрудничества.

«Это обмен делегациями, развитие бизнес-направлений. Есть возможности развиватить бизнес совместно. Это новые финансовые инвестиционные отношения. Инвестор не боится вкладывать в город, который он знает», - подчеркнул глава наблюдательного совета Промышленно-инновационной палаты.

Отметим, что Международный туристический форум «Харьков: партнерство в туризме» будет проходить до 26 мая. В программе - международная конференция «Событийный туризм как часть креативной экономики и экономики впечатлений», экспозиция туристического потенциала зарубежных городов-партнеров, Международный фестиваль искусств и путешествий и др. мероприятия.