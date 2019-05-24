24.05.2019 19:19

Мы обеспечим все условия, чтобы отношения развивались эффективно - Игорь Терехов (ФОТО)

Харьков может сотрудничать с Израилем по целому ряду направлений - от туризма до развития инноваций.



//city.kharkov.ua

Этот вопрос обсуждался сегодня, 24 мая, во время тематического круглого стола в рамках XI Международного туристического форума «Харьков: партнерство в туризме», после подписания меморандума о сотрудничестве между Харьковским городским советом и Промышленно-инновационной палатой Израиль-Украина.

Как отметил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, обеим сторонам предстоит четко определить перспективные направления взаимоотношений, чтобы достичь максимального эффекта.

«Харьков - прогрессивный город, поэтому мы хотим, чтобы контакты становились теснее, чтобы между нашими предпринимателями были прямые взаимоотношения, чтобы бизнес зарабатывал, чтобы харьковчане посещали Израиль, а жители вашей страны - Харьков. Мы обеспечим все условия для совместной комфортной работы, чтобы отношения развивались эффективно», - подчеркнул Игорь Терехов.

Председатель наблюдательного совета Промышленно-инновационной палаты Израиль-Украина Евгений Шульгин отметил, что при определении перспективных направлений сотрудничества необходимо учитывать мировые тенденции. Когда речь идет о взаимодействии между странами, то обычно имеется в виду сотрудничество между технополисами, между городами с крупными научными институтами, высокотехнологическими локациями, где создаются продукты с высокой добавочной стоимостью.

«Сейчас меняется инвестиционная деятельность, меняется само понятие инвестиций. Инвестиции в виде инновационных финансовых потоков - это и есть структура новой экономики. В этом потоке главной единицей является стартап. В Израиле создана устойчивая система инновационных финансовых потоков, и мы готовы ими делиться, инвестировать. В Украине 15 тысяч программистов работают над израильскими проектами, и среди них очень много харьковчан. Туризм, фармацевтика, инновации, в том числе в сельском хозяйстве, - это часть направлений, в которых мы можем сотрудничать. Нужно составить совместные стратегические планы, и мы готовы действовать», - отметил Евгений Шульгин.