Главная Новости Власть В Харькове определили победителей городского конкурса инновационных проектов
25.05.2019  12:35   

В Харькове определили победителей городского конкурса инновационных проектов

Определены победители городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, которые получат средства на реализацию инициатив из городского бюджета.


// city.kharkov.ua

Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, в этом году на участие в конкурсе было подано 40 проектов от 37 общественных организаций. Два участника были сняты с участия в конкурсе из-за предоставления неполного пакета документов.

Проекты оценивались по десяти показателям, среди которых – соответствие Стратегии развития города и городским целевым программам, креативность, потенциал организации, реалистичность целей и ожидаемых результатов, обоснованность бюджета проекта и пр.

«Среди участников были представители общественных объединений и благотворительных организаций Харькова, в том числе слушатели и выпускники Школы социального проектирования и грантрайтинга  «Open Grants School». Конкурс дает возможность реализовать в городе наиболее яркие и интересные проекты, которые позитивно влияют на имидж Харькова и способствуют привлечению социальных инвестиций. При этом, как показывает опыт, конкурс способствует тесной коммуникации общественности с исполнительными органами, что повышает уровень доверия  к власти», – отметила начальник управления.

По итогам рассмотрения проектных заявок экспертный совет определил десять победителей, которые получат муниципальные гранты в размере от 40 до 165 тыс. грн.

Среди проектов-победителей:

– «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове» (ООИ «Креавита») – создание инклюзивного модельного агентства, которое будет заниматься профессиональной подготовкой моделей с инвалидностью и разработкой адаптивной коллекции одежды;

– «Старый цирк Грикке» (ОО «Фундация «Восток – Запад») – создание виртуального музея харьковской цирковой культуры, который можно будет посетить из любой точки мира. Это позволит привлечь внимание потенциальных инвесторов к ревитализации историко-архитектурного памятника;

– «Харьков – город стартапов (ОО ТБИ «Харьковские технологии») – развитие стартап-движения, создание сообщества тренеров и экспертов по оценке проектов, содействие в разработке бизнес-предложений;

– «Мой любимый украинский Харьков» (Группа ассоциаций реализации ключевых инноваций) – организация бесплатных языковых курсов, киноклубов, городских экскурсий «Украинский Харьков», тематических видеопроектов «Бери и говори», «Известные харьковчане».

Как отметили в управлении, в ближайшее время с общественными организациями, представившими на конкурс свои проекты, будут заключены соответствующие договоры и проведены необходимые консультации.

С более подробной информацией о конкурсе и другими проектами можно ознакомиться здесь.

Отметим, что Управление инновационного развития и имиджевых проектов проводит городской конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов в третий раз. Ежегодно на реализацию социальных инициатив в рамках конкурса из городского бюджета выделяется 1 млн грн. В 2017 и 2018 годах победили 18 проектов (по девять каждый год). Все они были успешно реализованы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  конкурс, инновации, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
24.05 Культура и Туризм Стали известны победители конкурса «Я люблю Харьков» (ФОТО) 23.05 Экономика и промышленность Техника в харьковском отделении Нацбанка «устала» считать деньги – нуждается в ремонте 16.05 Медицина Стрельба на дискотеке и взрыв в супермаркете в финале (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове - XI Международный туристический форум
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 