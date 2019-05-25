В Харькове определили победителей городского конкурса инновационных проектов

Определены победители городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, которые получат средства на реализацию инициатив из городского бюджета.
Как сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, в этом году на участие в конкурсе было подано 40 проектов от 37 общественных организаций. Два участника были сняты с участия в конкурсе из-за предоставления неполного пакета документов.
Проекты оценивались по десяти показателям, среди которых – соответствие Стратегии развития города и городским целевым программам, креативность, потенциал организации, реалистичность целей и ожидаемых результатов, обоснованность бюджета проекта и пр.
«Среди участников были представители общественных объединений и благотворительных организаций Харькова, в том числе слушатели и выпускники Школы социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School». Конкурс дает возможность реализовать в городе наиболее яркие и интересные проекты, которые позитивно влияют на имидж Харькова и способствуют привлечению социальных инвестиций. При этом, как показывает опыт, конкурс способствует тесной коммуникации общественности с исполнительными органами, что повышает уровень доверия к власти», – отметила начальник управления.
По итогам рассмотрения проектных заявок экспертный совет определил десять победителей, которые получат муниципальные гранты в размере от 40 до 165 тыс. грн.
Среди проектов-победителей:
– «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове» (ООИ «Креавита») – создание инклюзивного модельного агентства, которое будет заниматься профессиональной подготовкой моделей с инвалидностью и разработкой адаптивной коллекции одежды;
– «Старый цирк Грикке» (ОО «Фундация «Восток – Запад») – создание виртуального музея харьковской цирковой культуры, который можно будет посетить из любой точки мира. Это позволит привлечь внимание потенциальных инвесторов к ревитализации историко-архитектурного памятника;
– «Харьков – город стартапов (ОО ТБИ «Харьковские технологии») – развитие стартап-движения, создание сообщества тренеров и экспертов по оценке проектов, содействие в разработке бизнес-предложений;
– «Мой любимый украинский Харьков» (Группа ассоциаций реализации ключевых инноваций) – организация бесплатных языковых курсов, киноклубов, городских экскурсий «Украинский Харьков», тематических видеопроектов «Бери и говори», «Известные харьковчане».
Как отметили в управлении, в ближайшее время с общественными организациями, представившими на конкурс свои проекты, будут заключены соответствующие договоры и проведены необходимые консультации.
С более подробной информацией о конкурсе и другими проектами можно ознакомиться здесь.
Отметим, что Управление инновационного развития и имиджевых проектов проводит городской конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов в третий раз. Ежегодно на реализацию социальных инициатив в рамках конкурса из городского бюджета выделяется 1 млн грн. В 2017 и 2018 годах победили 18 проектов (по девять каждый год). Все они были успешно реализованы.
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