27.05.2019 18:08

ГФС предупреждает о временных сбоях в работе: что нужно знать

Возможна задержка в доставке уведомлений и электронной почты.



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В период с 27 по 28 мая Государственная фискальная служба будет проводить работы по перестройке параметров доступа к сети интернет, из-за чего возможна задержка в доставке электронной почты. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.

«Также 27 мая 2019 года будет осуществлено изменение идентификатора сетевого уровня серверного оборудования электронной почты Государственной фискальной службы Украины в сети Интернет. Во избежание задержек/недоставки электронной почты просим внести следующие данные в доверенные списки на собственных почтовых серверах: smtp1.customs.gov.ua (80.91.165.169) gate.sfs.gov.ua (80.91.165.237)», — сказано в сообщении.