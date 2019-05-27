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27.05.2019  18:25   

Налоговая остановила работу 5 АЗС в Харькове

В рамках операции «Акциз - 2019 и в ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины была прекращена деятельность 5 АЗС, через которые в Харькове осуществлялась реализация незаконно изготовленного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.


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Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 9,5 т бензина, 6,3 т дизтоплива и 10,9 тыс. л сжиженного газа.

Источник:   Нефтерынок
 Тэги:  налоговая, акциз, харьков, заправка
 
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