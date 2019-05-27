Налоговая остановила работу 5 АЗС в Харькове

В рамках операции «Акциз - 2019 и в ходе расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204 УК Украины была прекращена деятельность 5 АЗС, через которые в Харькове осуществлялась реализация незаконно изготовленного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС Украины
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 9,5 т бензина, 6,3 т дизтоплива и 10,9 тыс. л сжиженного газа.
Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты. Позаботьтесь о своем здоровье, вредные привычки могут оказывать на ваш организм максимально сильное воздействие.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
27 мая 1969 года создана группа «Машина времени».
влажн.:
давл.:
ветер: