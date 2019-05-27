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27.05.2019  18:45   

Городская власть поддерживает проекты родительских комитетов

Харьковские учреждения образования принимают участие в областном конкурсе мини-проектов развития территориальных громад «Вместе в будущее».


://city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 27 мая, на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам (образование, культура, духовность, молодежная политика и спорт) городского совета сообщила заместитель директора Департамента образования Алена Вицько.

По ее словам, всего на конкурс было подано пять проектов, два из которых победили. Это оборудование лингафонного кабинета в школе №108 Холодногорского района и установка оборудования для актового зала Дворца детского и юношеского творчества №5. Заявки на участие в конкурсе подали родительские комитеты.

«Около 270 тыс. грн было выделено в рамках субвенции из областного бюджета, и городской совет предоставил софинансирование в размере чуть более 247 тыс. грн. Договоры заключены, ремонтные работы начаты, работа по реализации проектов идет и будет закончена до начала следующего 2019-2020 учебного года», - сообщила заместитель директора Департамента образования.

Отметим, что проекты реализуются на условиях софинансирования власти и громады. Конкурс «Вместе в будущее» был учрежден областным советом с целью помочь громадам решать насущные проблемы и стимулировать их активность. В 2018 году для реализации в регионе было отобрано 238 мини-проектов на общую сумму более 60 млн грн. 

Справка. Лингафонный кабинет - специальная аудитория (класс), оборудованная комплексом звукотехнической, проекционной и кинопроекционной аппаратуры.

Источник:   ХГС
 Тэги:  школа, родительский, харьков, власть, поддержка
 
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