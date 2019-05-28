28.05.2019 10:02

На улице Дарвина, 11 снесли летнюю площадку (ВИДЕО)

В Харькове продолжается кампания по демонтажу самовольно размещенных объектов. Ежедневно коммунальщики убирают от одного до трех таких сооружений. Причина - владельцы не оформляют соответствующие разрешительные документы.



// izvestia.kharkov.ua

С приходом теплых вечеров популярностью пользуются летние площадки. Поэтому многие владельцы заведений питания размещают такие сооружения. Но большинство из них не заботится о соблюдении всех законов и не оформляют соответствующие разрешительные документы на обустройство площадок.

Так поступил и владелец заведения по улице Дарвина, 11. А зря. Поскольку в Харькове продолжается кампания по демонтажу самовольно размещенных объектов. Поэтому с самого утра здесь работают строители.



«Данный объект был обнаружен Департаментом территориального контроля во время мониторинга. Выяснено, что летняя площадка без разрешительных документов, поэтому владельцев предупредили предписанием о демонтаже данного объекта добровольно в 3-дневный срок. Требования не были выполнены владельцем, поэтому в настоящее время ведутся работы по демонтажу данного площадке в принудительном порядке», – рассказал заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФ и временных сооружений Евгений Михайлов.



Чтобы летние площадки или другие сооружения не демонтировали принудительно, нужно вовремя оформлять разрешительные документы с коммунальным предприятием «Современный город», рассказзал Михайлов. И из-за того, что большинство этого не делает, Департамент территориального контроля ежедневно убирает от 1 до 3 самовольно размещенных объектов.



«В ближайшее время планируется демонтировать по городу около 5000 квадратных метров временных сооружений и малых архитектурных форм, – поделился Евгений Михайлов. – С начала кампании уже демонтирован 41 такой объект по городу. В Киевском районе - это уже 8-й. Всего исполнительный комитет определил 1870 объектов, которые подлежат демонтажу по всему городу».



