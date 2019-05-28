Главная Новости Власть На улице Дарвина, 11 снесли летнюю площадку (ВИДЕО)
28.05.2019  10:02   

На улице Дарвина, 11 снесли летнюю площадку (ВИДЕО)

В Харькове продолжается кампания по демонтажу самовольно размещенных объектов. Ежедневно коммунальщики убирают от одного до трех таких сооружений. Причина - владельцы не оформляют соответствующие разрешительные документы.


// izvestia.kharkov.ua

С приходом теплых вечеров популярностью пользуются летние площадки. Поэтому многие владельцы заведений питания размещают такие сооружения. Но большинство из них не заботится о соблюдении всех законов и не оформляют соответствующие разрешительные документы на обустройство площадок.

Так поступил и владелец заведения по улице Дарвина, 11. А зря. Поскольку в Харькове продолжается кампания по демонтажу самовольно размещенных объектов. Поэтому с самого утра здесь работают строители.
 
«Данный объект был обнаружен Департаментом территориального контроля во время мониторинга. Выяснено, что летняя площадка без разрешительных документов, поэтому владельцев предупредили предписанием о демонтаже данного объекта добровольно в 3-дневный срок. Требования не были выполнены владельцем, поэтому в настоящее время ведутся работы по демонтажу данного площадке в принудительном порядке», – рассказал заместитель начальника отдела контроля за размещением МАФ и временных сооружений Евгений Михайлов.

Чтобы летние площадки или другие сооружения не демонтировали принудительно, нужно вовремя оформлять разрешительные документы с коммунальным предприятием «Современный город», рассказзал Михайлов. И из-за того, что большинство этого не делает, Департамент территориального контроля ежедневно убирает от 1 до 3 самовольно размещенных объектов.
 
«В ближайшее время планируется демонтировать по городу около 5000 квадратных метров временных сооружений и малых архитектурных форм, – поделился Евгений Михайлов. – С начала кампании уже демонтирован 41 такой объект по городу. В Киевском районе - это уже 8-й. Всего исполнительный комитет определил 1870 объектов, которые подлежат демонтажу по всему городу».

Тэги:  маф, снос, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.11 ЖКХ В частном секторе Харькова снесли незаконно установленный киоск 30.10 ЖКХ В Харькове снесли больше сотни незаконных строений 11.06 Власть В Харькове продолжается кампания по сносу незаконно размещенных временных сооружений
 
 

Видео

Харьковских студентов учили проявлять себя и правильно говорить. Второй этап проекта ЛОМ Фонда Александра Грановского
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 