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28.05.2019  10:17   

Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Виктора Субботина

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 28 мая, поздравил с юбилеем Почетного гражданина Харькова и Харьковской области, заслуженного экономиста Украины, генерального директора ПАО «Турбоатом» Виктора Субботина.


// city.kharkov.ua

«Вам присущи инициативность, настойчивость и ответственность. В своей работе Вы всегда достигаете высоких результатов. Уверен, что Ваши мудрость, богатый жизненный опыт и организаторские способности и в дальнейшем будут надежной основой для реализации всех начинаний.

Желаю Вам дальнейших достижений в профессиональной деятельности, новых конструктивных идей и дальновидных решений, которые помогут выполнить всё задуманное. Крепкого Вам здоровья, вдохновения и неисчерпаемой энергии!» - говорится в поздравлении городского головы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день рождения, кернес, поздравление, харьков
 
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