28.05.2019 10:17

Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Виктора Субботина

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 28 мая, поздравил с юбилеем Почетного гражданина Харькова и Харьковской области, заслуженного экономиста Украины, генерального директора ПАО «Турбоатом» Виктора Субботина.



// city.kharkov.ua

«Вам присущи инициативность, настойчивость и ответственность. В своей работе Вы всегда достигаете высоких результатов. Уверен, что Ваши мудрость, богатый жизненный опыт и организаторские способности и в дальнейшем будут надежной основой для реализации всех начинаний.

Желаю Вам дальнейших достижений в профессиональной деятельности, новых конструктивных идей и дальновидных решений, которые помогут выполнить всё задуманное. Крепкого Вам здоровья, вдохновения и неисчерпаемой энергии!» - говорится в поздравлении городского головы.