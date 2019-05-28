Геннадий Кернес поздравил с юбилеем Виктора Субботина

Городской голова Геннадий Кернес сегодня, 28 мая, поздравил с юбилеем Почетного гражданина Харькова и Харьковской области, заслуженного экономиста Украины, генерального директора ПАО «Турбоатом» Виктора Субботина.
«Вам присущи инициативность, настойчивость и ответственность. В своей работе Вы всегда достигаете высоких результатов. Уверен, что Ваши мудрость, богатый жизненный опыт и организаторские способности и в дальнейшем будут надежной основой для реализации всех начинаний.
Желаю Вам дальнейших достижений в профессиональной деятельности, новых конструктивных идей и дальновидных решений, которые помогут выполнить всё задуманное. Крепкого Вам здоровья, вдохновения и неисчерпаемой энергии!» - говорится в поздравлении городского головы.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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