Съезд «партии мэров» пройдет в Харькове

Съезд «партии мэров» с участием городского головы Геннадия Труханова и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоится в Харькове в воскресенье, 2 июня.
Съезд «партии мэров» с участием городского головы Геннадия Труханова и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоится в Харькове в воскресенье, 2 июня.
Об этом говорится в заметке на официальной странице мэра Одессы Геннадия Труханова в Facebook :
«Это будет мощное, политически оформленное лобби интересов украинских громад в Парламенте: партия «Доверяй делам», а также наши единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.
На съезде состоится первый этап объединения партий, на данный момент продолжаются переговоры. Уже сейчас мы видим, что идея такой консолидации усилий действительно востребована и своевременная »
По информации «МедиаПорта», съезд пройдет в харьковском Дворце спорта. В «Возрождении» это пока не комментируют, обещают детали на днях.
Стремления и возможности сегодня будут находиться на разных полюсах. Чтобы превратить все минусы этого дня в плюсы, рекомендуется посвятить его отдыху и расслаблению.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
28 мая свой профессиональный праздник отмечают оптимизаторы Рунета, или SEO-администраторы.
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