Съезд «партии мэров» пройдет в Харькове

Об этом говорится в заметке на официальной странице мэра Одессы Геннадия Труханова в Facebook :

«Это будет мощное, политически оформленное лобби интересов украинских громад в Парламенте: партия «Доверяй делам», а также наши единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины.

На съезде состоится первый этап объединения партий, на данный момент продолжаются переговоры. Уже сейчас мы видим, что идея такой консолидации усилий действительно востребована и своевременная »