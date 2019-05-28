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28.05.2019  15:58   

Съезд «партии мэров» пройдет в Харькове

Съезд «партии мэров» с участием городского головы Геннадия Труханова и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоится в Харькове в воскресенье, 2 июня.


// facebook

Съезд «партии мэров» с участием городского головы Геннадия Труханова и Харьковского городского головы Геннадия Кернеса состоится в Харькове в воскресенье, 2 июня. 

Об этом говорится в заметке на официальной странице мэра Одессы Геннадия Труханова в Facebook :

«Это будет мощное, политически оформленное лобби интересов украинских громад в Парламенте: партия «Доверяй делам», а также наши единомышленники в вопросах социально-экономического развития Украины. 

На съезде состоится первый этап объединения партий, на данный момент продолжаются переговоры. Уже сейчас мы видим, что идея такой консолидации усилий действительно востребована и своевременная » 

По информации «МедиаПорта», съезд пройдет в харьковском Дворце спорта. В «Возрождении» это пока не комментируют, обещают детали на днях. 

 

Источник:   Геннадий Труханов/ Соцсети
 Тэги:  партия мэров, харьков, съезд, кернес, труханов
 
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