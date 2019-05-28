Главная Новости Власть Харьковские фискалы насторожились – в новую структур возьмут около 30% прежнего состава
28.05.2019  17:57   

Харьковские фискалы насторожились – в новую структур возьмут около 30% прежнего состава

Врезка Минфин утвердил структуру Налогой службы.


// facebook

Министерство финансов Украины утвердило структуру новой Государственной налоговой службы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба министерства.

Новая структура ГНС предполагает ликвидацию Главного управления внутренней безопасности. Его функции передадут в другие департаменты: департаменту по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционные мероприятия), департаменту кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа).

Кроме того, предполагается укрупнения ключевых функций в составе объединенных департаментов. В частности, будут созданы:

  • департамент администрирования налогов (объединение департаментов налогов и сборов юридических и физических лиц),
  • департамент налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения (объединения департамента аудита и департамента трансфертного ценообразования и международного налогообложения),
  • департамент мониторинга рисковых операций и доходов (объединения департамента мониторинга рисковых операций и департамента мониторинга доходов и учетно-отчетных систем).

 «Важно, что организационная структура центрального аппарата ГНС будет построена по функционально-ориентированному подходу, что позволит усилить аналитическую составляющую Службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечит модернизацию IТ-сервисов и платформ, а также будет отвечать лучшим международным практикам, так как в основу положен тип выполняемой налоговым органом функции, а не вид налога или категория налогоплательщика», — отмечают в Минфине.

Далее в министерстве планируют утвердить штатное расписание аппарата ГНС, перевести не менее 30% кадрового состава в новую службу. Затем Кабмин должен утвердить распоряжения о передаче функций от ГФС в ГНС.

Источник:   Минфин
 Тэги:  налоговая, харьков, реформирование, сокращение
 
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