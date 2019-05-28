Харьковские фискалы насторожились – в новую структур возьмут около 30% прежнего состава

Врезка Минфин утвердил структуру Налогой службы.
Министерство финансов Украины утвердило структуру новой Государственной налоговой службы. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба министерства.
Новая структура ГНС предполагает ликвидацию Главного управления внутренней безопасности. Его функции передадут в другие департаменты: департаменту по вопросам предотвращения и выявления коррупции (антикоррупционные мероприятия), департаменту кадрового обеспечения и развития персонала (выявление конфликта интересов, профилактическая работа).
Кроме того, предполагается укрупнения ключевых функций в составе объединенных департаментов. В частности, будут созданы:
«Важно, что организационная структура центрального аппарата ГНС будет построена по функционально-ориентированному подходу, что позволит усилить аналитическую составляющую Службы, улучшить сервис для налогоплательщиков, обеспечит модернизацию IТ-сервисов и платформ, а также будет отвечать лучшим международным практикам, так как в основу положен тип выполняемой налоговым органом функции, а не вид налога или категория налогоплательщика», — отмечают в Минфине.
Далее в министерстве планируют утвердить штатное расписание аппарата ГНС, перевести не менее 30% кадрового состава в новую службу. Затем Кабмин должен утвердить распоряжения о передаче функций от ГФС в ГНС.
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