Уволен с должности главный расследователь коррупции по региону

Через 176 дней работы Владимир Тимошко уволен на основании «несоответствия занимаемой должности и недостаточной профессиональности».
Об этом Тимошко сообщил в своем Facebook. Экс-директор территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтаве, Тимошко заявил, что считает увольнение не имеющим под собой оснований и незаконным. Увольнение будет им обжаловано.
Владимир Тимошко: “Никаких обоснованных оснований для указанного решения нет, и оно полностью противоречит действующему законодательству…
Сейчас мне не известно, существует приказ с мокрым подписью (несколько дней нахожусь на больничном). После получения соответствующей официальной информации сформирую надлежащую правовую позицию. Именно правовую, ведь я живу в правовом государстве, где есть Закон, поэтому есть права и есть обязанности, которые каждый должен выполнять, в том числе и директор ГБР.”.
Действие территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтаве, распространяется на ряд областей, в том числе и на Харьковскую.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: