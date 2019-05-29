29.05.2019 13:04

Уволен с должности главный расследователь коррупции по региону

Через 176 дней работы Владимир Тимошко уволен на основании «несоответствия занимаемой должности и недостаточной профессиональности».



// facebook

Об этом Тимошко сообщил в своем Facebook. Экс-директор территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтаве, Тимошко заявил, что считает увольнение не имеющим под собой оснований и незаконным. Увольнение будет им обжаловано.

Владимир Тимошко: “Никаких обоснованных оснований для указанного решения нет, и оно полностью противоречит действующему законодательству…

Сейчас мне не известно, существует приказ с мокрым подписью (несколько дней нахожусь на больничном). После получения соответствующей официальной информации сформирую надлежащую правовую позицию. Именно правовую, ведь я живу в правовом государстве, где есть Закон, поэтому есть права и есть обязанности, которые каждый должен выполнять, в том числе и директор ГБР.”.

Действие территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Полтаве, распространяется на ряд областей, в том числе и на Харьковскую.