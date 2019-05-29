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29.05.2019  13:23   

Новый начальник харьковской полиции отметил подчинённых наградами (ФОТО)

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко наградил нагрудными знаками и медалью 5 работников полиции.


://hk.npu.gov.ua

Нагрудные знаки «Знак почета ГУНП в Харьковской области» получили сотрудники Дергачевского отдела полиции: заместитель начальника - начальник сектора криминальной полиции подполковник полиции Антон Федоров, старший оперуполномоченный майор полиции Валерий Шопин, оперуполномоченный капитан полиции Виктор Крупко и начальник сектора реагирования патрульной полиции № 4 старший лейтенант полиции Юрий Костров.

Медалью «За безупречную службу» III степени награжден следователя отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления майора полиции Владимира Якименко.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, награды, начальник, харьков, знак
 
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