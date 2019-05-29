Новый начальник харьковской полиции отметил подчинённых наградами (ФОТО)

Начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко наградил нагрудными знаками и медалью 5 работников полиции.
Нагрудные знаки «Знак почета ГУНП в Харьковской области» получили сотрудники Дергачевского отдела полиции: заместитель начальника - начальник сектора криминальной полиции подполковник полиции Антон Федоров, старший оперуполномоченный майор полиции Валерий Шопин, оперуполномоченный капитан полиции Виктор Крупко и начальник сектора реагирования патрульной полиции № 4 старший лейтенант полиции Юрий Костров.
Медалью «За безупречную службу» III степени награжден следователя отдела по расследованию особо тяжких преступлений Следственного управления майора полиции Владимира Якименко.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
влажн.:
давл.:
ветер: