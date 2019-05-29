29.05.2019 13:46

На «Заводе имени Малышева» модернизировать танки будет новый директор

Прежний директор Александр Хлань был уволен с должности в связи с истечением срока контракта.



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На харьковском «Заводе имени Малышева» - новый директор. Об этом сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Руководителем предприятия стал Александр Чурсин, он приступит к выполнению обязанностей в четверг, 30 мая. Ему поставлена задача продолжить обновление и модернизацию производства, обеспечить загрузку мощностей и своевременную выплату заработной платы.

«Александр Чурсин имеет значительный опыт работы в бронетанковой отрасли. До назначения генеральным директором «Завода им. Малышева» занимал должность директора Дивизиона бронетанковой техники ГК «Укроборонпром», где координировал деятельность почти двух десятков отраслевых предприятий. Кроме этого, Александр Чурсин имеет опыт работы инженером-конструктором и главным инженером ряда машиностроительных и научно-производственных предприятий», - сказано в сообщении.

Справка : ГП «Завод им. Малышева» (г. Харьков) – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники. Госпредприятие «Завод им. Малышева» был передан в сферу управления государственного концерна «Укроборонпром» 17 ноября 2011 года из-за убыточности предприятия, основными причинами которой стали недостаточное финансирование завода по госзаказу и отсутствие стратегического менеджмента.