29.05.2019 17:58

Городская школа грантрайтинга обновит формат

Школа социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School» закрывает третий сезон.



// city.kharkov.ua

Итоги сезона подведут 31 мая в сессионном зале городского совета, сообщила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская. По ее словам, в этом году еще 100 человек научили, как презентовать свои проекты, управлять ими, писать грантовые заявки и формировать бюджет.

Виктория Грецкая-Миргородская отметила, что в следующем году «Open Grants School» ждут изменения. Программу пересмотрят и, по предложениям участников, добавят новые курсы. Кроме того, чтобы повысить статус обучения, планируется ввести тестирование для слушателей в течение курса и итоговые экзамены.

Куратор и спикер «Open Grants School», доцентр кафедры социальной и гуманитарной политики Харьковского регионального института управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Олег Кулинич отметил, что аналогов такой школы в Украине нет. «Open Grants School» все время развивается. Все начиналось с 8-9 занятий, в этом году прошло 12 тематических уроков и отдельно - практическое занятие. Кроме того, растет количество тренеров, привлекаются выпускники прошлого сезона школы. Например, выпускница Алена Дружинина, которая уже принимает участие в национальной программе «Новые лидеры», рассказала слушателям школы, как собирала деньги на свой проект на краудфандинговой платформе.

«С первого года школа очень громко заявила о себе в Украине. Мы провели третьи курсы, и пока ни один город не смог повторить наш опыт. Есть много курсов по проектному управлению, грантрайтингу, но обычно это максимум трехдневные мероприятия. А когда занятия идут в течение трех месяцев, можно более глубоко рассмотреть все вопросы. Мы занимаемся системной подготовкой большого количества общественных лидеров. Изначально мы ставили цель, чтобы в город приходили дополнительные ресурсы и харьковские организации становились более конкурентоспособными на международных конкурсах», - сообщил Олег Кулинич.

Виктория Грецкая-Миргородская отметила, что после окончания школы грантрайтинга многие организации вышли на международных доноров и получили социальные инвестиции.

«Только по тем данным, которые нам удалось отследить, для реализации программ здесь, в Харькове, удалось привлечь более 2,5 млн грн, а в целом сумма еще больше», - сказала Виктория Грецкая-Миргородская.

По ее словам, все слушатели школы по итогам обучения проходят тестирование. Сейчас планируется опросить выпускников (около 400 человек), чтобы узнать их мнение, как улучшить программу.

«Мы хотим, чтобы из просто грантовых проектов появились социальные коммерческие проекты, что позволило бы организациям не просто развиваться в своей среде, а выходить на новые горизонты. Есть желание сотрудничать с такими крупными организациями, как ЕБРР, которые уже работают с малым бизнесом. Осенью мы представим обновленный формат школы», - подытожила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов.

Напомним, что после обучения слушатели «Open Grants School» подают свои предложения на городской конкурс инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов и могут получить финансирование из местного бюджета на реализацию своих инициатив. Ежегодно на эти цели из городского бюджета выделяется 1 млн грн.