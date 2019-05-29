Харьковчанам, планирующим отпуск на время выборов, упростили процедуру смены места голосования

Учитывая возможный наплыв горожан, и критику за очереди накануне президентских выборов ЦИК Украины решил дать разъяснения и отменить некоторые постановления.
Во время сегодняшнего заседания, с целью обеспечения одинакового применения некоторых положений Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" и равных прав и возможностей участвовать в избирательном процессе всех кандидатов в народные депутаты Украины Комиссия утвердила Разъяснение относительно применения некоторых положений Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины "при регистрации кандидатов в народные депутаты Украины.
Кроме того, Комиссия внесла изменения в свое постановление от 13 сентября 2012 № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".
В частности, Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.
Любые виды отдыха на природе или в новом для вас месте – от семейного пикника и занятия активными видами спорта до поездки на экскурсию – будут как никогда актуальны.
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
29 мая 1948 года первая миротворческая миссия ООН – Орган ООН по наблюдению за соблюдением условий перемирия – приступила к операциям в Палестине.
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