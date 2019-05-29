29.05.2019 18:10

Харьковчанам, планирующим отпуск на время выборов, упростили процедуру смены места голосования

Учитывая возможный наплыв горожан, и критику за очереди накануне президентских выборов ЦИК Украины решил дать разъяснения и отменить некоторые постановления.



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Во время сегодняшнего заседания, с целью обеспечения одинакового применения некоторых положений Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" и равных прав и возможностей участвовать в избирательном процессе всех кандидатов в народные депутаты Украины Комиссия утвердила Разъяснение относительно применения некоторых положений Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины "при регистрации кандидатов в народные депутаты Украины.

Кроме того, Комиссия внесла изменения в свое постановление от 13 сентября 2012 № 893 "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

В частности, Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.