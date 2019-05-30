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30.05.2019  11:54   

В историческом музее восстановят выставочный зал

Принято решение восстановить выставочный зал на первом этаже Харьковского исторического музея им. Н.Ф. Сумцова, где находится интерактивная экспозиция «Харьковщина с древнейших времен до современности».


// museum.kh.ua

Работы будут проводиться за счет областного бюджета. Необходимые средства для реконструкции депутаты выделили во время пленарного заседания ХХ сессии Харьковского областного совета.

«21 января следующего года Историческому музею исполняется 100 лет, - отметил начальник Управления культуры и туризма ХОГА Олег Яцина. - Кроме ремонтных работ в выставочном зале, к этой дате запланирован ряд мероприятий, в том числе выпуск почтовой марки и памятной монеты. Соответствующие письма мы уже направили генеральному директору ОАО «Укрпочта» и руководству Национального банка Украины. На сегодня вопросы решаются».

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  музенй, облсовет, сессия, харьков
 
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