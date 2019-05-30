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30.05.2019  13:54   

На 2,5 миллиона жителей Харьковщины зарегистрировано четверть миллиона предпринимателей и владельцев фирм

В Главном управлении ГФС Харьковщины сообщили, что по состоянию на май, на налоговом учете состоят почти 241 тыс. плательщиков.


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Подавляющее большинство 153 тыс. - составляют предприниматели - физические лица, 88 тыс. - это юридические лица.

Среди общего количества субъектов хозяйствования – 16 700 зарегистрировано плательщиками налога на добавленную стоимость.

Растет и количество вновь бизнесменов. Так, с начала года, 8224 предприятий и предпринимателей, пополнили круг субъектов хозяйствования Харьковской области. Среди новичков – 6 897 ФЛП и 1 327 юридических лиц.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество вновь предпринимателей выросла на 23,4 процента.

Это подтверждает то, что в регионе созданы комфортные условия ведения собственного дела, направленные на поддержку предпринимательской инициативы. Кроме того, в налоговой службе области обращают внимание на существенное упрощение процедуры регистрации собственного дела. Вновь бизнесменам отпадает необходимость после регистрации бизнеса обращаться в органы фискальной службы для постановки на учет.

На веб-портале ГФС Украины функционирует немало электронных сервисов, в частности «Электронный кабинет плательщика», с помощью которого можно отчитываться и общаться с налоговой онлайн.

Источник:   ГУ ГФС по Харьковской области
 Тэги:  налоги, учет, предприниматели, харьков, статистика
 
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