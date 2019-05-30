В Индустриальном районе чествовали лучших учеников и педагогов

Праздник «Образование года», в рамках которого состоялось награждение лучших учеников и учителей года, прошел 29 мая на базе Харьковской общеобразовательной школы №157.
В мероприятии приняли участие председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная, депутаты Харьковского городского и областного советов, а также учителя, участники и победители всеукраинских, областных, городских и районных конкурсов и олимпиад.
Ольга Вельможная поздравила всех присутствующих с достижениями и пожелала успехов в новом учебном году.
«Я искренне благодарю родителей и учителей, кто приложил все силы к достижению этих побед, всех, кому не безразлично развитие потенциала нашей юной молодежи. Желаю юным школьникам дальнейших успехов, чтобы выбранный путь был радостным и светлым», - отметила глава района.
Победителям и лауреатам конкурсов вручили грамоты и благодарности Администрации Индустриального района, грамоты районного управления образования, статуэтки «Триумф образования-2019» и подарки.
Завершился праздник концертом с участием музыкальных и танцевальных коллективов района.
Отметим, праздник прошел под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, по инициативе Администрации Индустриального района и при поддержке депутатов областного и городского советов.
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