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30.05.2019  14:45   

В Индустриальном районе чествовали лучших учеников и педагогов

Праздник «Образование года», в рамках которого состоялось награждение лучших учеников и учителей года, прошел 29 мая на базе Харьковской общеобразовательной школы №157.


://city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие председатель Администрации Индустриального района Ольга Вельможная, депутаты Харьковского городского и областного советов, а также учителя, участники и победители всеукраинских, областных, городских и районных конкурсов и олимпиад.

Ольга Вельможная поздравила всех присутствующих с достижениями и пожелала успехов в новом учебном году. 

«Я искренне благодарю родителей и учителей, кто приложил все силы к достижению этих побед, всех, кому не безразлично развитие потенциала нашей юной молодежи. Желаю юным школьникам дальнейших успехов, чтобы выбранный путь был радостным и светлым», - отметила глава района.

Победителям и лауреатам конкурсов вручили грамоты и благодарности Администрации Индустриального района, грамоты районного управления образования, статуэтки «Триумф образования-2019» и подарки.

Завершился праздник концертом с участием музыкальных и танцевальных коллективов района.

Отметим, праздник прошел под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса,  по инициативе Администрации Индустриального района и при поддержке депутатов областного и городского советов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ученики, педагоги, харьков, чествование
 
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