30.05.2019 14:52

Харьков будет развивать сотрудничество с Австрией

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 30 мая, встретился с экспертом по внешнеэкономической деятельности торгового отдела Посольства Австрии в Украине Ириной Соловьевой.



://city.kharkov.ua

стреча состоялась в рамках проведения в Харькове Международного форума «Харьков: развитие и инвестиции», который пройдет 31 мая.



Как отметила Ирина Соловьева, представители австрийского бизнеса заинтересованы в расширении сотрудничества с Харьковом и поиске новых направлений для реализации совместных проектов.



«Мы открыты к сотрудничеству и хотим познакомиться с бизнес-средой Харькова, возможностями и потенциалом города, а также поискать те области, в которых возможно наше сотрудничество, и какие именно направления для деятельности мы можем предложить австрийским партнерам. Насколько мне известно, в Харькове сильная IT-отрасль, которая подчеркивает высокоинтеллектуальный потенциал города», - сказала Ирина Соловьева.



По ее словам, не менее актуальными направлениями для сотрудничества с Харьковом станут сферы энергоэффективности и энергосбережения.



В свою очередь Игорь Терехов также выразил заинтересованность Харькова в сотрудничестве с иностранными, в том числе австрийскими, партнерами.



«Мы стремимся к тому, чтобы бизнес Харькова имел как можно больше международных контактов. Это даст возможность экспортировать нашу продукцию в другие страны, представлять себя на мировом рынке и заявлять о том, что бизнес в Украине тоже успешен», - отметил Игорь Терехов.



Стороны также обсудили возможность проведения встречи между бизнесменами Австрии и харьковскими предпринимателями. Предположительно, она состоится