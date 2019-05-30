Харьков будет развивать сотрудничество с Австрией

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 30 мая, встретился с экспертом по внешнеэкономической деятельности торгового отдела Посольства Австрии в Украине Ириной Соловьевой.
стреча состоялась в рамках проведения в Харькове Международного форума «Харьков: развитие и инвестиции», который пройдет 31 мая.
Как отметила Ирина Соловьева, представители австрийского бизнеса заинтересованы в расширении сотрудничества с Харьковом и поиске новых направлений для реализации совместных проектов.
«Мы открыты к сотрудничеству и хотим познакомиться с бизнес-средой Харькова, возможностями и потенциалом города, а также поискать те области, в которых возможно наше сотрудничество, и какие именно направления для деятельности мы можем предложить австрийским партнерам. Насколько мне известно, в Харькове сильная IT-отрасль, которая подчеркивает высокоинтеллектуальный потенциал города», - сказала Ирина Соловьева.
По ее словам, не менее актуальными направлениями для сотрудничества с Харьковом станут сферы энергоэффективности и энергосбережения.
В свою очередь Игорь Терехов также выразил заинтересованность Харькова в сотрудничестве с иностранными, в том числе австрийскими, партнерами.
«Мы стремимся к тому, чтобы бизнес Харькова имел как можно больше международных контактов. Это даст возможность экспортировать нашу продукцию в другие страны, представлять себя на мировом рынке и заявлять о том, что бизнес в Украине тоже успешен», - отметил Игорь Терехов.
Стороны также обсудили возможность проведения встречи между бизнесменами Австрии и харьковскими предпринимателями. Предположительно, она состоится
Рецепт сегодняшнего дня прост: не поддавайтесь вялости и апатии, и тогда любая болезнь будет вам нипочем, а любая задача – по плечу!
Небо в Харькове будет ясным весь день, лишь к вечеру оно затянется облаками. Без осадков.
В народном календаре 30 мая – день Евдокии Свистуньи.
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