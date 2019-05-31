Завершается VII сезон проекта «Я смогу!»

Официальное закрытие VII сезона Харьковского социально-спортивного проекта «Я смогу!» состоится 2 июня в «Fabrika Space» (ул. Благовещенская,1, 3-й эт.), начало - в 15:00.
В рамках церемонии закрытия пройдет награждение победителей в категориях: «Похудение», «Танцы» и «Боевые искусства».
Всего VII сезон «Я смогу!» был представлен в пяти категориях: «Похудение», «Crossfit», «Танцы», «Скалолазание» и «Боевые искусства». В течение сезона участникам проекта предоставлялась возможность посетить серию тренингов и мастер-классов, включающих лекции по правильному питанию и здоровому образу жизни, консультации медицинских центров, открытые тренировки на свежем воздухе, тренинги по развитию личности и пр.
Сейчас в рамках проекта проходят финальные соревнования: 31 мая – в направлении «Дзюдо» категории «Боевые искусства»; 1 июня – в направлении «Танец на пилоне» категории «Танцы»; 2 июня – финальные соревнования в направлении «Ирландские танцы» и награждение победителей в категории «Танцы», а также финальные соревнования категории «Скалолазание»; 8 июня - финал в направлении ММА (смешанные боевые единоборства категории «Боевые искусства»); 9 июня – в направлении «CrossFit».
Отметим, что социальный спортивный проект «Я смогу!» проходит в Харькове с 2014 года.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
Пасмурная погода в Харькове будет держаться весь день, утром ожидается непродолжительное прояснение. Ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь. Местами грозы.
Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака.
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