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31.05.2019  12:34   

Завершается VII сезон проекта «Я смогу!»

Официальное закрытие VII сезона Харьковского социально-спортивного проекта «Я смогу!» состоится 2 июня в «Fabrika Space» (ул. Благовещенская,1, 3-й эт.), начало - в 15:00.


://city.kharkov.ua

В рамках церемонии закрытия пройдет награждение победителей в категориях: «Похудение», «Танцы» и «Боевые искусства».

Всего VII сезон «Я смогу!» был представлен в пяти категориях: «Похудение», «Crossfit», «Танцы», «Скалолазание» и «Боевые искусства». В течение сезона участникам проекта предоставлялась возможность посетить серию тренингов и мастер-классов, включающих лекции по правильному питанию и здоровому образу жизни, консультации медицинских центров, открытые тренировки на свежем воздухе, тренинги по развитию личности и пр.

Сейчас в рамках проекта проходят финальные соревнования: 31 мая – в направлении «Дзюдо» категории «Боевые искусства»; 1 июня – в направлении «Танец на пилоне» категории «Танцы»; 2 июня – финальные соревнования в направлении «Ирландские танцы» и награждение победителей в категории «Танцы»,  а также финальные соревнования категории «Скалолазание»; 8 июня - финал в направлении ММА (смешанные боевые единоборства категории «Боевые искусства»); 9 июня – в направлении «CrossFit».

Отметим, что социальный спортивный проект «Я смогу!» проходит в Харькове с 2014 года.

Источник:   ХГС
 Тэги:  проект, помощь, харьков, похудение, единоборства
 
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