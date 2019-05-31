31.05.2019 13:55

Игорь Терехов открыл Международный экономический форум

Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции» проходит сегодня, 31 мая, в отеле «Kharkiv Palace».



://city.kharkov.ua

В нем принимают участие 54 иностранных представительства, 20 международных компаний и более 70 представителей местного бизнеса. Среди гостей - представители посольств Великобритании, Австрии и Королевства Нидерландов в Украине, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Американской торговой палаты, Немецкой федеральной компании «GIZ», Европейской бизнес ассоциации, Немецко-украинского фонда, Агентства экономического развития ФРГ, Агентства США по международному развитию (USAID), Фонда Конрада Аденауэра, а также мировые холдинги «Hyundai», «Hewlett Packard Enterprise» и др.



Форум открыл первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Он поблагодарил международных партнеров за организационную поддержку мероприятия.



По его словам, Харьков впервые проводит форум развития и инвестиций в таком формате. В рамках мероприятия будет не только продемонстрирован экономический потенциал города, форум послужит дальнейшему укреплению сотрудничества с международными партнерами, будет способствовать развитию бизнеса и городской инфраструктуры. Участники форума обсудят инвестиционную привлекательность города, развитие инновационно ориентированного бизнеса, представители деловых кругов смогут презентовать себя крупным финансовым организациям, провести переговоры и выйти на новые европейские рынки.

«Мы гордимся нашими результатами, и я уверен, что они с каждым годом будут только улучшаться. Новые тенденции, расширение партнерских связей и позитивная репутация сформировали благоприятный инвестиционный климат. Я призываю вас, уважаемые инвесторы, поверить в город Харьков так же, как мы верим в него. Философия успеха - основа ментальности харьковчан. Городская власть продолжит путь модернизации и совершенствования работы по всем направлениям жизнеобеспечения. Желаю успешной и плодотворной работы», - сказал в ходе открытия Игорь Терехов.

Также участников форума приветствовала главный редактор «fDi Magazine», специализированного издания «Financial Times» Кортни Фингар. Год назад она вручила городскому голове Геннадию Кернесу сертификат о победе Харькова в рейтинге «Европейские города и регионы будущего 2018-2019» в номинации «Лучший город с точки зрения экономической эффективности 2018-2019 гг.».

«В прошлом году мы посадили дерево как символ нашего сотрудничества. Надеюсь, что не только это дерево, но и наше партнерство и развитие Харькова в международном контексте будут расти», - сказала Кортни Фингар.

Отметим, что сегодня в рамках форума будут представлены проекты, которые реализуются в Харькове. Представители международных и украинских банков проведут воркшоп для бизнесменов и расскажут о программах для развития малого и среднего бизнеса. Кортни Фингар расскажет участникам мероприятия об инструментах привлечения инвесторов и представит уникальный продукт в этой сфере, разработанный изданием «fDi Intelligence» («Financial Times»). В ходе форума с «fDi Intelligence» планируется подписать договор о сотрудничестве.