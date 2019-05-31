31.05.2019 14:15

В Харькове презентовали молодежные социальные проекты

Фестиваль социальных молодежных инициатив программы «UPSHIFT Украина» прошел 30 мая в Летопарке в Харькове.



://city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Константин Лобойченко, председатель правления ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова» Ирина Фоменко, а также школьники, студенты и харьковчане.



В рамках фестиваля 30 молодежных команд представили инновационные проекты, которые получили финансирование от Европейского Союза (ЕС) и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).



Победителей проекта приветствовал вице-мэр по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.



«Хочу сказать огромное спасибо организаторам, молодежи, которая приняла участие в программе «UPSHIFT», и команде горсовета, которая помогала и всегда будет помогать в развитии и поддержке социальных проектов. Это только начало большого пути - мы видим достижения участников первых волн этой программы, к их проектам присоединяются все новые и новые, и уже совсем скоро будут реализован проекты, которые дадут результат для всех жителей города», - отметил Константин Лобойченко.



Гости фестиваля смогли пообщаться с участниками, а также подробнее узнать о новых проектах, которые реализуются в Харькове. Среди них - бесплатные танцевальные курсы, инклюзивные спортивные секции, обучение жестовому языку и прочее. Кроме того, желающие прослушали лекции на тему сексуального образования, поведения в чрезвычайных ситуациях, антистресс-практик, посетили мастер-классы по первой медицинской помощи, песочной анимации, а также приняли участие в танцевальном флэшмобе.



«UPSHIFT» - это программа, предоставляющая молодым людям возможность проявить себя и стать агентами социальных изменений. Молодежь сама может находить решения для проблем, которые перед ней возникают. Таким образом, мы работаем не для молодежи, а вместе с ней», - пояснил представитель ЮНИСЕФ Эрве Морин.



Отметим, программу «UPSHIFT Украина» в Харькове внедряет ОО «Фонд «Профессиональное развитие Харькова».



«Программа позволила убедиться, что современное поколение не безразлично к решению проблем и готово прилагать усилия к улучшению общественной жизни. И приятно, что благодаря этому проекту инклюзия приобрела более уверенный смысл. Были сделаны практические шаги к изменению сознания людей в этом вопросе, чему способствовали проекты «Услышать сердцем», «Total Answer Dance», «Эко-скул», Театр жестового языка «Ариадна» и другие», - отметила глава правления фонда Ирина Фоменко.



По словам организаторов, Харьков стал первым городом в Украине, где ЮНИСЕФ при поддержке ЕС запустил международную инновационную программу социального предпринимательства для школьников и молодежи. В течение 2018-2019 учебного года прошли 6 учебных модулей для около 250 юных предпринимателей и общественных активистов. Команды-победители получили гранты на реализацию своих проектов в размере до 80 тыс. грн, а также квалифицированную помощь менторов.



Проект «UPSHIFT Украина» был признан лучшей практикой среди программ развития образования, трудоустройства и предпринимательства на Национальном форуме занятости в 2018 году.