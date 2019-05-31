31.05.2019 16:25

Благодаря электронным сервисам харьковчане сэкономили 75 лет жизни

Городская власть Харькова стремится, чтобы все контакты граждан, бизнеса и общественности с различными структурами переходили в электронный вид.



://city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 31 мая, на Международном форуме «Харьков: развитие и инвестиции» директор Департамента регистрации Олег Дробот, на протяжении многих лет Харьков развивает диджитал-инфраструктуру и электронные сервисы.

«Строим реестры, работаем с базами данных, актуализируем, стимулируем экономику, чтобы наш локальный бизнес применял в транзакциях диджитал-инструменты, чтобы все платежи переходили в онлайн», - сообщил Олег Дробот.

По его словам, для этого ровно год назад, 1 июня, был запущен Портал электронных сервисов города - единая платформа для представления всех локальных онлайн-сервисов. За это время через ПЭС было проведено более 500 тыс. операций, 70% из которых были выполнены без участия самого заявителя.

«Речь идет об обмене информацией, получении документов. В прошлом человек должен был ходить в один, другой орган, носить бумажки и справки. Сегодня это делают с помощью диджитал-систем сами организации. За этот год мы сэкономили 75 лет жизни харьковчан, если посчитать, что человек тратил, в среднем, два часа на то, чтобы добраться до офиса, получить услугу и вернуться назад. С нашими цифровыми данными работают более 1,5 тыс. различных организаций, и это только начало», - отметил директор департамента.

По его словам, в Реестре территориальной громады (автоматизированная база данных, которая предназначена для сбора, хранения и использования информации обо всех лицах, зарегистрированных в Харькове) уже зарегистрировано около 1 млн 300 тыс. жителей, что, по предварительным оценкам, составляет 85-90% горожан.

«Это позволяет построить цифровое управление и обмениваться данными между всеми структурами. На базе этого реестра был сформирован успех Портала электронных сервисов», - отметил Олег Дробот.

Он также сообщил, что Харьков первым в Украине подключился к государственной программе межведомственного обмена данными, между всеми реестрами, - «Trembita».

«Мы строим будущее, мы идем на несколько шагов вперед. Мы работаем по обмену данными не только на локальном уровне, хотим обмениваться данными с государством. Интеграция Харькова в эту платформу позволяет еще больше оптимизировать предоставление сервисов для наших жителей. Харьков уверенно движется в современной эпохе, готов к трансформации и открыт к масштабным инвестициям», - подчеркнул Олег Дробот.

Напомним, что сегодня в городе проходит Международный форум «Харьков: развитие и инвестиции». В нем принимают участие 54 иностранных представительства, 20 международных компаний и более 70 представителей местного бизнеса.