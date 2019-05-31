31.05.2019 17:23

Завтра на площади Свободы пройдет масштабный концерт ко Дню защиты детей

Акция «Мы - дети, мы - Вселенная!», посвященная Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня на пл. Свободы в Харькове.



://city.kharkov.ua

В музыкально-хореографическом представлении на площади примут участие более 3 тыс. детей из Харькова и других городов Украины (Киева, Ужгорода, Одессы, Тернополя, Мелитополя, Хмельницкого, Бахмута и Доброполья).



Откроет концерт выступление сводного хора и сводного оркестра учеников детских музыкальных школ Харькова – всего 700 детей, которые исполнят известные мировые хиты вместе с эстрадным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra».



Также в рамках концерта состоится массовый флешмоб с участием хореографических и спортивных детских коллективов из разных городов.



Начало концерта – в 19:00.



По окончании акции «Мы - дети, мы - Вселенная!» гостей праздника ждет концерт музыкантов из «Prime-Orchestra».



Завершится праздничное мероприятие в 21:00.