Завтра на площади Свободы пройдет масштабный концерт ко Дню защиты детей

Акция «Мы - дети, мы - Вселенная!», посвященная Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня на пл. Свободы в Харькове.
В музыкально-хореографическом представлении на площади примут участие более 3 тыс. детей из Харькова и других городов Украины (Киева, Ужгорода, Одессы, Тернополя, Мелитополя, Хмельницкого, Бахмута и Доброполья).
Откроет концерт выступление сводного хора и сводного оркестра учеников детских музыкальных школ Харькова – всего 700 детей, которые исполнят известные мировые хиты вместе с эстрадным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra».
Также в рамках концерта состоится массовый флешмоб с участием хореографических и спортивных детских коллективов из разных городов.
Начало концерта – в 19:00.
По окончании акции «Мы - дети, мы - Вселенная!» гостей праздника ждет концерт музыкантов из «Prime-Orchestra».
Завершится праздничное мероприятие в 21:00.
День хорош для наведения порядка во всем, начиная от собственных мыслей и чувств и заканчивая рабочими вопросами. Единственное «но»: старайтесь поменьше попадаться на глаза начальству.
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