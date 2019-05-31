Главная Новости Власть Завтра на площади Свободы пройдет масштабный концерт ко Дню защиты детей
31.05.2019  17:23   

Завтра на площади Свободы пройдет масштабный концерт ко Дню защиты детей

Акция «Мы - дети, мы - Вселенная!», посвященная Международному дню защиты детей, пройдет 1 июня на пл. Свободы в Харькове.


://city.kharkov.ua

В музыкально-хореографическом представлении на площади примут участие более 3 тыс. детей из Харькова и других городов Украины (Киева, Ужгорода, Одессы, Тернополя, Мелитополя, Хмельницкого, Бахмута и Доброполья).

Откроет концерт выступление сводного хора и сводного оркестра учеников детских музыкальных школ Харькова – всего 700 детей, которые исполнят известные мировые хиты вместе с эстрадным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra».

Также в рамках концерта состоится массовый флешмоб с участием хореографических и спортивных детских коллективов из разных городов.

Начало концерта – в 19:00.

По окончании акции «Мы - дети, мы - Вселенная!» гостей праздника ждет концерт музыкантов из «Prime-Orchestra».

Завершится праздничное мероприятие в 21:00.

Источник:   ХГС
 Тэги:  праздник поддержка, дети, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Ночью на Салтовской линии метрополитена прошли масштабные учения. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 