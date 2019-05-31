31.05.2019 18:14

Харьков получил доступ к инвестиционной онлайн-базе «Financial Times»

Город Харьков получил доступ к инвестиционной онлайн-базе, разработанной «fDi Intelligence» - специализированным изданием международной деловой газеты «Financial Times».



://city.kharkov.ua

Соответствующий сертификат сегодня, 31 мая, во время Международного форума «Харьков: развитие и инвестиции» вручила первому заместителю городского головы Игорю Терехову главный редактор «fDi Magazine» Кортни Фингар.



По ее словам, база данных «fDi Markets» поможет Харькову с привлечением иностранных инвесторов.



«Эта база отслеживает прямые международные инвестиции, то есть в реальном времени мониторит инвестиции, доступные по всему миру. У нас собрано более 15 тысяч профилей различных компаний, готовых инвестировать в разные сектора экономики. Можно также отслеживать намерение компаний, которые только планируют инвестировать, но еще не определились окончательно. Это очень мощный инструмент, которым пользуются все крупнейшие города мира. Как известно, Харьков лидирует в нашем рейтинге инвестиционной привлекательности, и именно это мотивировало нас пойти на расширение нашего сотрудничества и предоставить городу доступ к этой базе данных. Сегодня мы убедились, что Харьков является действительно привлекательным в инвестиционном плане, и то, что здесь делается, оправдывает расположение города на первой строчке нашего рейтинга», - отметила Кортни Фингар.



Напомним, в прошлом году Харьков стал лучшим в рейтинге «Европейские города и регионы будущего 2018-2019 гг.» в номинации «Лучший город с точки зрения экономической эффективности 2018-2019 гг.», составленном «fDi Magazine».