Главная Новости Власть Харьков получил доступ к инвестиционной онлайн-базе «Financial Times»
31.05.2019  18:14   

Харьков получил доступ к инвестиционной онлайн-базе «Financial Times»

Город Харьков получил доступ к инвестиционной онлайн-базе, разработанной «fDi Intelligence» - специализированным изданием международной деловой газеты «Financial Times».


://city.kharkov.ua

Соответствующий сертификат сегодня, 31 мая, во время Международного форума «Харьков: развитие и инвестиции» вручила первому заместителю городского головы Игорю Терехову главный редактор «fDi Magazine» Кортни Фингар.

По ее словам, база данных «fDi Markets» поможет Харькову с привлечением иностранных инвесторов.

«Эта база отслеживает прямые международные инвестиции, то есть в реальном времени мониторит инвестиции, доступные по всему миру. У нас собрано более 15 тысяч профилей различных компаний, готовых инвестировать в разные сектора экономики. Можно также отслеживать намерение компаний, которые только планируют инвестировать, но еще не определились окончательно. Это очень мощный инструмент, которым пользуются все крупнейшие города мира. Как известно, Харьков лидирует в нашем рейтинге инвестиционной привлекательности, и именно это мотивировало нас пойти на расширение нашего сотрудничества и предоставить городу доступ к этой базе данных. Сегодня мы убедились, что Харьков является действительно привлекательным в инвестиционном плане, и то, что здесь делается, оправдывает расположение города на первой строчке нашего рейтинга», - отметила Кортни Фингар.

Напомним, в прошлом году Харьков стал лучшим в рейтинге «Европейские города и регионы будущего 2018-2019 гг.» в номинации «Лучший город с точки зрения экономической эффективности 2018-2019 гг.», составленном «fDi Magazine».

Источник:   ХГС
 Тэги:  инвестиция, база, харьков, доступ, financial times
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
25.04 ЖКХ В Харьковводоканале прошло общественное обсуждение инвестпрограммы – основной составляющей будущего тарифа (ФОТО) 04.12 Экономика и промышленность Предпринимателями Харькова привлечено более 400 млн. долл. инвестиций 06.11 Власть В Харькове, состоялся «X Международный Инвестиционный Форум. Послесловие» (ФОТО).
 
 

Видео

Ночью на Салтовской линии метрополитена прошли масштабные учения. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 