01.06.2019 11:28

Игорь Терехов: Мы делаем все возможное, чтобы бизнес Харькова выходил на рынки Европы

Первый заместитель городского головы Игорь Терехов в рамках Международного форума «Харьков: развитие и инвестиции» встретился с первым секретарем Посольства Великобритании в Украине Кэти Коттрелл и заместителем главы экономического отдела Посольства Нидерландов в Украине Джейхуном Остоваром.



// city.kharkov.ua

Стороны обсудили возможности, которые предоставил форум его участникам, и наметили дальнейшие планы для сотрудничества.

«Этим форумом мы хотели заявить, что Харьков - европейский город, который исповедует европейские ценности, - отметил Игорь Терехов. - Несмотря на то, что Харьков находится недалеко от зоны боевых действий, мы хотим показать мировому сообществу, что город работает стабильно, развивается и является, как мы говорим, «смарт сити». Вторая наша цель – привлечение инвесторов, а для этого мы создаем условия для предотвращения любых коррупционных действий. В свое время мы поставили цель - создать в Харькове такие правила и условия для ведения бизнеса, которые бы бизнес принял. И сегодня, как нам кажется, власть понимает бизнес, а бизнес понимает власть. И теперь мы делаем все возможное, чтобы наш бизнес выходил на рынки Европы».



В свою очередь первый секретарь Посольства Великобритании в Украине Кэти Коттрелл отметила, что Харькову действительно удалось сделать определенный прорыв в нескольких направлениях.



«То, как развивается и думает Харьков, по-хорошему удивило и понравилось, особенно борьба с коррупцией, стремление на европейские рынки. Хорошо, что много крупных проектов реализуется в сфере транспорта, автомагистралей, IT-технологий. В последнем направлении особенно ждем контактов», - подчеркнула Кэти Коттрелл.



Заместитель главы экономического отдела Посольства Нидерландов в Украине Джейхун Остовар также заверил, что привезет коллегам много полезной информации.



«Мой отдел в посольстве занимается расширением бизнеса, чтобы как можно больше голландских компаний зашло на украинский рынок. Их уже много в Харькове, и в то же время есть конкретные прямые контакты с теми, кто хотел бы зайти в Харьков, вот им я и передам всю информацию. Отдельно интересует сфера смарт-технологий. Нидерланды, и в частности Амстердам, являются лидерами в этом направлении, особенно в сфере управления городом. Мы заинтересованы в том, чтобы найти еще больше специалистов», - сказал Джейхун Остовар.