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01.06.2019  13:02   

В горсовете вручили сертификаты слушателям школы грантрайтинга

Выпуск учащихся третьего сезона Школы социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School» прошел 31 мая в сессионном зале Харьковского городского совета.


// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, куратор школы Олег Кулинич, спикеры и партнеры проекта. Среди них – представители Харьковского национального университета радиоэлектроники, на базе которого проходили занятия основного курса, Каразинской школы бизнеса, совместно с которой были организованы факультативы, Украинской инженерно-педагогической академии, принявшей участие в формировании сессии по интеллектуальной собственности и авторским правам и др.

Выпускники Харьковской городской школы социального проектирования и грантрайтинга получили сертификаты и памятные сувениры от организаторов.

По словам Виктории Грецкой-Миргородской, в этому году слушателями школы стали 100 человек.

«С каждым годом уровень обучения в школе становится выше. Этот год показал, что слушателями «Open Grants School» являются те люди, которым это действительно необходимо и которые пришли на обучение с определенной целью. И я желаю каждому, чтобы полученные знания вы использовали не только для себя, но и для развития города», - обратилась к выпускникам школы грантрайтинга Виктория Грецкая-Миргородская.

При этом она отметила, что в следующем году «Open Grants School» станет еще интереснее. В частности, увеличится и количество занятий, будет больше интерактивов и актуальных кейсов. Кроме того, добавится тестовая система оценки знаний.

Отметим, что после конкурсного отбора подготовку в «Open Grants School» прошли 100 слушателей. Курс был рассчитан на три с половиной месяца, включал лекционные, практические занятия, тренинги, консультации и краш-тест проектных заявок. Выпускников научили презентовать свои проекты, управлять ими, писать грантовые заявки и формировать бюджет.

Следует отметить, что в этом году из десяти победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, три были представлены слушателями школы грантрайтинга - это «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове» (проект по созданию инклюзивного модельного агентства в Харькове); «Мой любимый украинский Харьков» (направленный на популяризацию украинской культуры); фешн-школа для моделей нестандартных размеров «Велика краса України».

Организаторы школы «Open Grants School» - Управление инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  грантрайтинг, харьков
 
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