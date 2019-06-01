01.06.2019 13:02

В горсовете вручили сертификаты слушателям школы грантрайтинга

Выпуск учащихся третьего сезона Школы социального проектирования и грантрайтинга «Open Grants School» прошел 31 мая в сессионном зале Харьковского городского совета.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, куратор школы Олег Кулинич, спикеры и партнеры проекта. Среди них – представители Харьковского национального университета радиоэлектроники, на базе которого проходили занятия основного курса, Каразинской школы бизнеса, совместно с которой были организованы факультативы, Украинской инженерно-педагогической академии, принявшей участие в формировании сессии по интеллектуальной собственности и авторским правам и др.

Выпускники Харьковской городской школы социального проектирования и грантрайтинга получили сертификаты и памятные сувениры от организаторов.



По словам Виктории Грецкой-Миргородской, в этому году слушателями школы стали 100 человек.



«С каждым годом уровень обучения в школе становится выше. Этот год показал, что слушателями «Open Grants School» являются те люди, которым это действительно необходимо и которые пришли на обучение с определенной целью. И я желаю каждому, чтобы полученные знания вы использовали не только для себя, но и для развития города», - обратилась к выпускникам школы грантрайтинга Виктория Грецкая-Миргородская.



При этом она отметила, что в следующем году «Open Grants School» станет еще интереснее. В частности, увеличится и количество занятий, будет больше интерактивов и актуальных кейсов. Кроме того, добавится тестовая система оценки знаний.



Отметим, что после конкурсного отбора подготовку в «Open Grants School» прошли 100 слушателей. Курс был рассчитан на три с половиной месяца, включал лекционные, практические занятия, тренинги, консультации и краш-тест проектных заявок. Выпускников научили презентовать свои проекты, управлять ими, писать грантовые заявки и формировать бюджет.

Следует отметить, что в этом году из десяти победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов, три были представлены слушателями школы грантрайтинга - это «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове» (проект по созданию инклюзивного модельного агентства в Харькове); «Мой любимый украинский Харьков» (направленный на популяризацию украинской культуры); фешн-школа для моделей нестандартных размеров «Велика краса України».

Организаторы школы «Open Grants School» - Управление инновационного развития и имиджевых проектов Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.