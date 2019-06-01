01.06.2019 12:08

Геннадий Кернес: Завтра начнем поход в Верховную Раду

Сделаем не только Харьков, а и всю Украину лучшим местом для жизни.



// Facebook/Геннадий Кернес

Об этом Харьковский городской голова написал на своей странице в Facebook.



«Вышел с утра прогуляться в любимый парк. А тут уже гуляют делегаты завтрашнего съезда. Говорят, специально приехали посмотреть город заранее. От Харькова - только наилучшие впечатления, а парк, говорят, просто как в Европе.



Встретились две делегации - из Запорожья и Киева. И очень много харьковчан. И все ждут перемен. Подходят и говорят, что надо изменить не только в Харькове, но и в стране. Рад, что мнение многих совпадает с моим - это и мирное урегулирование на Донбассе, и приведение языкового закона к европейским стандартам, и дальнейшее развитие децентрализации, и многое другое, о чем завтра будем говорить на съезде партии «Довіряй ділам».



Так что завтра начнем поход в Верховную Раду. Сделаем не только Харьков, а и всю Украину лучшим местом для жизни!! Ради наших детей!!!», – говорится в сообщении