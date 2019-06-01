Геннадий Кернес: Завтра начнем поход в Верховную Раду

Сделаем не только Харьков, а и всю Украину лучшим местом для жизни.
Об этом Харьковский городской голова написал на своей странице в Facebook.
«Вышел с утра прогуляться в любимый парк. А тут уже гуляют делегаты завтрашнего съезда. Говорят, специально приехали посмотреть город заранее. От Харькова - только наилучшие впечатления, а парк, говорят, просто как в Европе.
Встретились две делегации - из Запорожья и Киева. И очень много харьковчан. И все ждут перемен. Подходят и говорят, что надо изменить не только в Харькове, но и в стране. Рад, что мнение многих совпадает с моим - это и мирное урегулирование на Донбассе, и приведение языкового закона к европейским стандартам, и дальнейшее развитие децентрализации, и многое другое, о чем завтра будем говорить на съезде партии «Довіряй ділам».
Так что завтра начнем поход в Верховную Раду. Сделаем не только Харьков, а и всю Украину лучшим местом для жизни!! Ради наших детей!!!», – говорится в сообщении
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Календарное лето придет в Харьков бурно: со шквалами, грозами и градом.
В первый день лета во многих странах отмечается праздник, посвященный детям.
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