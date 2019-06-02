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02.06.2019  10:37   

Харьков изучает опыт Израиля в сфере безопасности городов

Делегация Харьковского городского совета совершила рабочий визит в городе Тель-Авив (Израиль), где изучила работу в сфере общественной безопасности.


// city.kharkov.ua

В рамках визита харьковская делегация провела ряд встреч с представителями компаний, которые занимаются технологиями в сфере безопасности городов.

Так, харьковская делегация посетила компанию «Carbyne», которая является мировым лидером в области общественной безопасности и технологий, позволяющих при чрезвычайных ситуациях обеспечивать взаимодействие пунктов гражданской безопасности и граждан. Харьковчанам презентовали программный продукт, который позволяет диспетчерам экстренных служб получать информацию о местонахождении абонента и передавать видео и чат во время звонка.

Также делегация горсовета ознакомилась с работой компании «CymbIoT», специализирующейся на разработке платформ для «Smart&Safe city» и «Mer Group», которые улучшают общественную безопасность и качество жизни, повышают эффективность работы муниципалитетов, отслеживают и нейтрализуют кибератаки.

Кроме того, харьковская делегация встретилась с представителями муниципалитета Ришон-ле-Циона, где стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между городами-партнерами. Делегаты посетили колл-центр и почтили память погибших молодых людей 1 июня 2001 во время террористического акта в Тель-Авиве.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  безопасность, харьков
 
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