03.06.2019 16:07

В Киевском районе наградили победителей конкурса «Молодой человек года»

Награждение победителей и лауреатов районного этапа городского конкурса «Молодой человек года» в 2019 году состоялось в Администрации Киевского района.



// city.kharkov.ua

По словам организаторов, в этом году конкурс «Молодой человек года» проводится в 19-й раз. Его цель - выявление и поддержка молодежи Киевского района, которая достигла значительных результатов в учебе, научной, общественной и трудовой деятельности, а также в сфера искусства, культуры и спорта.

Традиционно конкурс проводился в 10-ти номинациях: «Ученики общеобразовательных школ», «Учащиеся профессионально-технических заведений», «Студенты вузов III уровня аккредитации», «Студент (курсант) высшего учебного заведения III-IV уровней аккредитации», «Научная деятельность», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Деятельность в области производства, предпринимательства», «Деятельность в непроизводственной сфере», «Общественная деятельность».



Победителями и лауреатами стали участники конкурса, которые достигли высот в своей сфере деятельности.



Напомним, на основании решения экспертных советов в каждой номинации определяются один победитель и два лауреата. Победители районного этапа конкурса примут участие в городском этапе, который пройдет в сентябре.



Организатор мероприятия – Комитет по делам семьи, молодежи и спорта Киевского района Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.