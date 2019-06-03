Главная Новости Власть Пресс-секретарь Президента Зеленского озвучила его позицию по сносу памятника Жукову (ВИДЕО)
03.06.2019  17:20   

Пресс-секретарь Президента Зеленского озвучила его позицию по сносу памятника Жукову (ВИДЕО)

Сегодня, 3 июня, новоназначенный пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с заявлением относительно ситуации с поваленным бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове.


://ru.tsn.ua

«Это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества», - заявила Юлия Мендель.

«Закон о декоммунизации предусматриват, что должны быть снесены памятники советским деятелям. Но там есть пункты... которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукова, но и переулка (на самом деле проспекта - прим.ред.) Жукова», - отметила Мендель.

По ее словам, Зеленский призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию, «поскольку тут должны идти консультации с общественностью» и должно быть найдено решение, максимально приемлемое для каждой стороны.

 

Источник:   ТСН
 Тэги:  снос, памятник, харьков, жуков, переименование, противостояние
 
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