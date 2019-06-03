Пресс-секретарь Президента Зеленского озвучила его позицию по сносу памятника Жукову (ВИДЕО)

Сегодня, 3 июня, новоназначенный пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с заявлением относительно ситуации с поваленным бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове.
«Это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества», - заявила Юлия Мендель.
«Закон о декоммунизации предусматриват, что должны быть снесены памятники советским деятелям. Но там есть пункты... которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. Это касается не только памятника Жукова, но и переулка (на самом деле проспекта - прим.ред.) Жукова», - отметила Мендель.
По ее словам, Зеленский призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию, «поскольку тут должны идти консультации с общественностью» и должно быть найдено решение, максимально приемлемое для каждой стороны.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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