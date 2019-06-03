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03.06.2019  17:40   

Харьковский доцент будет представлять президента в Конституционном Суде

Представителем президента в Конституционном Суде Украины назначен доцент кафедры конституционного права Юракадемии Федор Вениславский


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Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Федор Вениславский – доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату.

В 2012 году был кандидатом в депутаты по 181-му округу Харьковской области. До этого баллотировался еще дважды.

Источник:   Сайт Президента Украины
 Тэги:  суд, конституция, харьков, президент, юрист
 
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