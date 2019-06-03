Харьковский доцент будет представлять президента в Конституционном Суде

Представителем президента в Конституционном Суде Украины назначен доцент кафедры конституционного права Юракадемии Федор Вениславский
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Федор Вениславский – доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета "Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого". Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату.
В 2012 году был кандидатом в депутаты по 181-му округу Харьковской области. До этого баллотировался еще дважды.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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