03.06.2019 17:58

Харьковчанин стал главным по безопасности в Google (ФОТО)

Уроженец Харькова Ник Белогорский возглавил команду Trust и Safety в известной компании.



Фото: Фейсбук / Nick Bilogorskiy

Ник Белогорский стал новым директором по безопасности Google.

- У меня есть объявление, я теперь новый директор в команде Trust и Safety в Google, - сообщил он на своей странице в Фейсбуке. - Я рад присоединиться к моим больших друзей и работать с вицепрезиденткою Кристи Канегалло, которая работала в Совете национальной безопасности при президентах Буше и Обаме, и была заместителем начальника штаба Обамы.

Харьковчанин пообещал бороться за более безопасный и защищенный интернет для всех.