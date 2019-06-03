Харьковчанин стал главным по безопасности в Google (ФОТО)

Уроженец Харькова Ник Белогорский возглавил команду Trust и Safety в известной компании.
Ник Белогорский стал новым директором по безопасности Google.
- У меня есть объявление, я теперь новый директор в команде Trust и Safety в Google, - сообщил он на своей странице в Фейсбуке. - Я рад присоединиться к моим больших друзей и работать с вицепрезиденткою Кристи Канегалло, которая работала в Совете национальной безопасности при президентах Буше и Обаме, и была заместителем начальника штаба Обамы.
Харьковчанин пообещал бороться за более безопасный и защищенный интернет для всех.
День хорош для того, чтобы довести до конца ранее начатое. Возможно, принятое решение окажется не лучшим из всех возможных, однако вполне приемлемым и оптимальным.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.
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