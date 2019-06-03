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03.06.2019  17:58   

Харьковчанин стал главным по безопасности в Google (ФОТО)

Уроженец Харькова Ник Белогорский возглавил команду Trust и Safety в известной компании.


Фото: Фейсбук / Nick Bilogorskiy

Ник Белогорский стал новым директором по безопасности Google.

- У меня есть объявление, я теперь новый директор в команде Trust и Safety в Google, - сообщил он на своей странице в Фейсбуке. - Я рад присоединиться к моим больших друзей и работать с вицепрезиденткою Кристи Канегалло, которая работала в Совете национальной безопасности при президентах Буше и Обаме, и была заместителем начальника штаба Обамы.

Харьковчанин пообещал бороться за более безопасный и защищенный интернет для всех.

Источник:   СК
 Тэги:  безопасность харьковчанин, интернет, харьков, поисковик
 
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