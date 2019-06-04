04.06.2019 09:09

57,4 млн.грн. штрафов не пугают работодателей – с января по май «поймали» 846 нелегалов

Главным управлением Гоструда в Харьковской области в январе-мае 2019 проведен ряд инспекционных посещений по вопросам оформления трудовых отношений.



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По результатам за январь-май 2019 количество работников, которые были допущены к работе без надлежащего оформления трудовых отношений - 846 человек, из них:

- количество работников, которые работали без заключения трудового договора -414 человек;

- количество работников, выполняющих работу на основании договоров гражданско-правового характера, имеющие признаки трудового договора -267 человек.

- количество работников с которыми заключен трудовой договор, но допущен к работе без уведомления ДФС -165 человек.

В течение января-мая 2019 по признакам абз. 2 ч. 2 ст. 265 Кодекса законов о труде Украины (далее КЗоТ) вынесено 69 постановлений на общую сумму 57 400 000. грн.,

Также по недопуск к инспекционного посещения по неоформленных трудовых отношений на основании абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗоТ вынесено 3 постановления на сумму 1,2 млн. грн.