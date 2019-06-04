04.06.2019 11:31

За январь-май в бюджет Харькова поступило 6,8 миллиарда гривен доходов

За январь-май 2019 года в бюджет города Харькова, по оперативным данным, поступило 6791,0 млн грн доходов.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте бюджета и финансов, 4564,8 млн грн (67,2%) составили собственные доходы, 2226,2 млн грн (32,8%) - трансферты из государственного бюджета Украины.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года собственные доходы бюджета увеличились в 1,2 раза, или на 786,2 млн грн, в том числе возросли объемы:

- налога на доходы физических лиц (2380,5 млн грн) и налога на недвижимое имущество (108,3 млн грн) – в 1,2 раза;

- единого налога (953,2 млн грн) и платы за землю (566,4 млн грн) – в 1,3 раза;

- акцизного налога, подлежащего зачислению в местные бюджеты (218,1 млн грн), и арендной платы за пользование коммунальным имуществом (27,8 млн грн) – в 1,1 раза;

- средств от продажи земли (75,1 млн грн) – в 1,7 раза.

Собственные поступления бюджетных учреждений составили 119,8 млн грн.

За 5 месяцев текущего года в бюджет города Харькова получены субвенции:

- на предоставление льгот и субсидий населению – 532,8 млн грн;

- на выплату помощи семьям с детьми – 511,7 млн грн;

- образовательная субвенция – 627,1 млн грн;

- медицинская – 455,4 млн грн;

- на возмещение стоимости лекарственных средств для лечения отдельных заболеваний – 10,1 млн грн;

- на мероприятия по социально-экономическому развитию территорий – 5,8 млн грн;

- на капитальный ремонт сквера возле станции метро «Защитников Украины» (с установлением памятного знака Героям антитеррористической операции) – 11,7 млн грн.

Кроме того, поступили дотации:

- на осуществление переданных из государственного бюджета расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения – 56,8 млн грн;

- на компенсацию потерь доходов местных бюджетов вследствие предоставленных государством налоговых льгот по уплате земельного налога – 14,6 млн грн.

Расходы бюджета города Харькова за январь-май 2019 года составили 6303,2 млн грн. Бюджетные средства направлены на финансирование:

- социально-культурной сферы – 3704,4 млн грн (58,8% в объеме расходов);

- жилищно-коммунального и дорожного хозяйства – 1545,2 млн грн (24,5%);

- бесперебойной работы пассажирского транспорта – 326,6 млн грн (5,2%).