04.06.2019 14:22

За отказ в перевозке льготников водителей маршруток ждут огромные штрафы

Верховная Рада приняла за основу предложение усилить ответственность за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан.



// Факты

Закон о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан (№10004) в первом чтении поддержал 231 депутат.



Этот законопроект предлагает установить, что безосновательный отказ водителей перевозить льготников влечет наложение на водителей транспортных средств, являющихся субъектами предпринимательской деятельности, штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен по состоянию на 1 января 2019 года).



Соответствующие изменения в случае окончательного принятия внесут в часть 7 статьи 1331 Кодекса Украины об административных правонарушениях.



Этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования.