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04.06.2019  14:22   

За отказ в перевозке льготников водителей маршруток ждут огромные штрафы

Верховная Рада приняла за основу предложение усилить ответственность за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан.


// Факты

Закон о внесении изменений в статью 133-1 Кодекса об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан (№10004) в первом чтении поддержал 231 депутат.

Этот законопроект предлагает установить, что безосновательный отказ водителей перевозить льготников влечет наложение на водителей транспортных средств, являющихся субъектами предпринимательской деятельности, штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2550 гривен по состоянию на 1 января 2019 года).

Соответствующие изменения в случае окончательного принятия внесут в часть 7 статьи 1331 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Этот закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Источник:   Украинская правда
 Тэги:  верховная рада, закон, харьков
 
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