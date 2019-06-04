04.06.2019 15:59

Геннадий Кернес рассказал о своей роли арбитра в вопросах сноса памятника Жукову и переименования проспекта

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сделал заявление о ситуации, сложившейся вокруг переименования проспекта Григоренко и снова памятника маршалу Жукову.



// city.kharkov.ua

Вчера пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель озвучила точку зрения главы государства относительно событий вокруг бюста маршала Жукова и возможного возвращения его имени на карту Харькова.



Вот что сказала пресс-секретарь Президента: «Закон Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики» закладывает правовую коллизию. Он требует переименования и сноса памятников советским деятелям, но одновременно делает исключения для случаев, когда такие исторические памятники связаны с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов с территории Украины. (Пункты д) и е) части 4 статьи 1 Закона).



Таким образом, закон не требует сноса памятника. Но правовая коллизия, связанная с ним, - так же как с переименованием проспекта - присутствует.



Городской голова, как лидер территориальной общины, должен быть арбитром в этом противостоянии».



Я благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за его мудрость в этом вопросе и за то, что он доверил мне как арбитру разобраться в этой проблеме исключительно в законной плоскости.



Для информации: имя Жукова было присвоено проспекту еще в 1990 году, к 45-летию Победы. Пятью годами позже на этом проспекте появился бюст маршала.



Когда в Украине началась декоммунизация, имя Жукова попало под политический запрет. Одновременно с этим Харьковский горсовет получил множество обращений, под которыми стояли десятки тысяч подписей, с просьбой не переименовывать проспект Жукова: харьковчане помнят и ценят роль маршала в освобождении города. Местные власти и я лично, опираясь на статью Закона, которая говорит о том, что под декоммунизацию не подпадают исторические личности, освобождавшие Украину от нацизма, оставили имя Жукова проспекту (про эту норму, кстати, в Институте национальной памяти не вспоминают: она не вписывается в их картину мира). Но тогдашний глава областной государственной администрации Игорь Райнин не принял во внимание ни статью закона, ни мнение харьковчан и своим распоряжением переименовал проспект.



В начале мая этого года, накануне Дня Победы, на сайте горсовета появилась петиция с просьбой восстановить прежнее название проспекта. За сутки она набрала даже больше голосов, чем требуется, – 5 587. И если бы, согласно законодательству, по достижении 5 000 голосов мы не вынуждены были закрыть голосование, она бы набрала десятки тысяч «за». В отличие от противников такого решения - и на марше против возвращения имени Жукова в Харьков, и во время сноса бюста маршала - мы видели не больше 200 человек. В том числе и приезжих, радикально и националистически настроенных и ничего не знающих о роли Жукова в освобождении Харькова.



И раз я как Харьковский городской голова должен стать арбитром в этом вопросе – сообщаю:



1) Бюст маршала Жукова будет восстановлен в ближайшее время.



2) Вопрос о переименовании пр. имени маршала Григоренко на пр. имени маршала Жукова будет вынесен на ближайшую сессию Харьковского городского совета, что соответствует украинскому законодательству. И там он будет решен депутатами, которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения. При этом станция метро, носившая ранее имя маршала Жукова, останется с нынешним названием «Дворец спорта».



Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано - без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

