В Харькове пройдет конференция «Путь к Призу Европы: вызовы и перспективы»

Конференция «Путь к Призу Европы: вызовы и перспективы» состоится 6 июня в малом зале Харьковского городского совета.
Цель мероприятия - распространение идей европейского единства и популяризация Приза Европы среди городов Украины, обсуждение особенностей и методики подачи заявки на получение Приза Европы.
На конференцию приглашены председатель подкомитета по Призу Европы ПАСЕ Йонат Марьян Строе, представители муниципалитетов городов Украины, городов-членов Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, консульских учреждений Харькова и молодежного проекта «Open Doors».
Во время мероприятия будут обсуждаться вопросы, посвященные роли городов и местных органов власти в современных европейских процессах, сотрудничеству с Советом Европы и Офисом Совета Европы в Украине, а также актуальности интеграции украинских городов в общеевропейские процессы посредством получения Приза Европы. На конференции рассмотрят опыт городов-обладателей Приза Европы: Харькова, Ивано-Франковска, Ченстоховой (Польша), Люблина (Польша), Альтеттинга (Германия), а также цели и задачи Постоянного представительства Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине.
Организаторы конференции: Харьковский городской совет, Постоянное представительство Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине, Харьковское отделение Ассоциации городов Украины.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: