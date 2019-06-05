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05.06.2019  19:01   

В Харькове пройдет конференция «Путь к Призу Европы: вызовы и перспективы»

Конференция «Путь к Призу Европы: вызовы и перспективы» состоится 6 июня в малом зале Харьковского городского совета.


// city.kharkov.ua

Цель мероприятия - распространение идей европейского единства и популяризация Приза Европы среди городов Украины, обсуждение особенностей и методики подачи заявки на получение Приза Европы.

На конференцию приглашены председатель подкомитета по Призу Европы ПАСЕ Йонат Марьян Строе, представители муниципалитетов городов Украины, городов-членов Ассоциации городов-обладателей Приза Европы, консульских учреждений Харькова и молодежного проекта «Open Doors».

Во время мероприятия будут обсуждаться вопросы, посвященные роли городов и местных органов власти в современных европейских процессах, сотрудничеству с Советом Европы и Офисом Совета Европы в Украине, а также актуальности интеграции украинских городов в общеевропейские процессы посредством получения Приза Европы. На конференции рассмотрят опыт городов-обладателей Приза Европы: Харькова, Ивано-Франковска, Ченстоховой (Польша), Люблина (Польша), Альтеттинга (Германия), а также цели и задачи Постоянного представительства Ассоциации  городов-обладателей Приза Европы в Украине.

Организаторы конференции: Харьковский городской совет, Постоянное представительство Ассоциации городов-обладателей Приза Европы в Украине, Харьковское отделение Ассоциации городов Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  приз европы, конференция, харьков
 
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