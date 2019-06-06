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06.06.2019  08:21   

В Харькове назначен руководитель представительства по контролю за гражданской безопасностью

Руководителем регионального представительства Консультационной миссии Европейского Союза (КМЕС) в Харькове назначен Роберт Жулкевски.


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Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.

Жулкевски сообщил, что в городе всего неделю. За это время принял участие в заседании рабочей группы в рамках программы "Стратегия безопасности". Он высоко оценил работу группы и стремление харьковских полицейских продолжать реформы в секторе безопасности.

Справка . КМЕС занимается реформой гражданской безопасности. С момента создания в 2014 году КМЕС работала во всех регионах Украины. Эта деятельность осуществлялась через мобильные группы, которые реализовывали различные проекты по всей стране. В мае 2016 миссия открыла региональные представительства во Львове и Харькове. В марте 2018 года - в Одессе. В региональных представительствах работет по 20 человек.

 

Источник:   SQ
 Тэги:  полиция, контроль, харьков, гражданская безопасность, миссия
 
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