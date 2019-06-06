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06.06.2019  09:09   

Харьковским полицейским подарили дрон

Харьковские полицейские получили квадрокоптер, который будет применяться при расследования преступлений.


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Летательный аппарат 5 июня передал новый руководитель регионального представительства Консультационной миссии Европейского Союза в Харькове Роберт Жулкевски. 

Он сообщил, что квадрокоптер применяются в Польше, в частности, для розыска людей, пропавших без вести. А также там, где трудно или вообще невозможно передвигаться на автомобилях.

Дрон получили представители следственного управления ГУНП в Харьковской области, которые уже прошли обучение по управлению квадрокоптерами.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дрон, полиция, харьков, следствие, наблюдение, порядок
 
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