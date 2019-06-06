Харьковским полицейским подарили дрон

Харьковские полицейские получили квадрокоптер, который будет применяться при расследования преступлений.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области. Летательный аппарат 5 июня передал новый руководитель регионального представительства Консультационной миссии Европейского Союза в Харькове Роберт Жулкевски.
Он сообщил, что квадрокоптер применяются в Польше, в частности, для розыска людей, пропавших без вести. А также там, где трудно или вообще невозможно передвигаться на автомобилях.
Дрон получили представители следственного управления ГУНП в Харьковской области, которые уже прошли обучение по управлению квадрокоптерами.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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